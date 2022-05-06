ТАИФ-НК загрузил мощности и работает в штатном режиме

Фото: Максим Платонов

С 1 мая, завершив плановые ремонтные работы, ТАИФ-НК загрузил мощности и на настоящий момент работает в штатном режиме.

Напомним, в начале апреля на АО «ТАИФ-НК», как и еще на ряде НПЗ России, на фоне нестабильной внешнеэкономической ситуации, чтобы избежать затоваривания складов готовой продукцией, было принято решение о смещении плановых ремонтных работ на более ранние сроки.

В настоящее время производства нефтеперерабатывающего комплекса полностью загружены. Осуществляется выпуск и отгрузка более 50 наименований продукции (прямогонный бензин, автомобильное, реактивное, дизельное топливо, битумы, полимерно-битумные вяжущие и пр.) потребителям в Татарстане, в России и на экспорт.