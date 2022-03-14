Сотрудники АО «ТАИФ-НК» приняли участие в лыжной эстафете на кубок компании

Фото: Альберт Муклоков

В минувшие выходные на учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялась лыжная эстафета среди работников АО «ТАИФ-НК». В состязании участвовало 14 команд, по 4 человека в каждой. Мужчинам предстояло преодолеть трассу протяженностью 3 км, женщинам — 2 км свободным стилем.



— Сегодня прошла эстафета на кубок АО «ТАИФ-НК». Это традиционное спортивное мероприятие, которое мы проводим на протяжении многих лет. Радует, что ежегодно работники с удовольствием принимают участие в забегах, получая заряд бодрости и хорошего настроения, — отметил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Завершилось спортивное мероприятие награждением победителей. Лучшие из лучших получили дипломы, кубки и денежное вознаграждение.

Напомним, АО «ТАИФ-НК» занимает ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан. В компании ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта. Работники предприятия в свободное от работы время могут заниматься футболом, хоккеем, волейболом и настольным теннисом. По всем этим видам спорта проводятся турниры среди подразделений Общества.





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