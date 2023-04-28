Представители «ТАИФ-НК» приняли участие в фестивале «Наука-Fest»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В Нижнекамске на базе полилингвального образовательного комплекса «Адымнар-Нижнекамск» состоялся фестиваль «Наука-Fest». Здесь же прошел круглый стол на тему «Концепция развития полилингвального образования в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Свои работы на суд жюри представили юные ученые — учащиеся школы «Адымнар». Ребята показали разработки в области экологии, робототехники, химии и биологии.

Активное участие в «Наука-Fest» приняли крупные промышленные предприятия города. Директор полилингвального комплекса «Адымнар-Нижнекамск» Артур Галиахметов поблагодарил АО «ТАИФ-НК» за участие в фестивале.

— Очень важно, что идет тесное взаимодействие между «ТАИФ-НК» и школой. Настоящая наука происходит там, а мы в школе делаем лишь первые шаги. Для нас важно, что градообразующие предприятия поддерживают нас в начинаниях. Учителя, как бы ни старались, не могут подробно рассказать о нефтехимических процессах, результатах, достигнутых на предприятиях благодаря науке. Спасибо большое «ТАИФ-НК» за то, что дети могут из первых уст услышать о нефтеперерабатывающей отрасли, — подчеркнул он.

Особую роль АО «ТАИФ-НК» в развитии профессиональной ориентации молодежи, повышении престижа рабочих профессий отметил советник главы НМР и новоиспеченный лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая Фирдавис Ханов: «Нижнекамск — город промышленников. Очень важно растить кадры для предприятий со школьной скамьи. Благодаря таким встречам, неформальному общению у детей растет интерес к промышленным предприятиям, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли в целом».

О том, что такое нефтепереработка, как и из чего производят бензин, учащимся «Адымнар-Нижнекамск» рассказал ведущий инженер-технолог АО «ТАИФ-НК» Динар Макайлов. На фестивале науки он выступил в роли учителя химии. Ученики 6-х и 7-х классов узнали, какой путь проделывает нефть от скважины до бензоколонки, о том, что бензин — это горючая смесь легких углеводородов, из каких компонентов он состоит. Динар Макайлов подчеркнул, что, помимо автомобильного бензина АО «ТАИФ-НК» производит: прямогонный бензин, авиакеросин, дизельное топливо, дорожный битум и другие виды продукции.

— Я рассказал о нефтепереработке, более детально поднял тему производства бензинов. Видно было, что детям интересно. У многих в семьях есть автомобили, которые необходимо заправлять горючим. Ребята задавали вопросы, интересовались температурой кипения нефти и других фракций. Я сам, будучи учеником 8-го класса, полюбил химию. После окончания школы поступил в КНИТУ-КХТИ и пришел работать в «ТАИФ-НК», где сейчас могу развиваться профессионально, — говорит ведущий инженер-технолог АО «ТАИФ-НК» Динар Макайлов.

Во время урока школьники также интересовались, в чем отличие между 92-й, 95-й и 98-й марками бензинов, каким образом нефть разделяют на фракции, что такое конденсат и для чего нужны колонны и градирни.

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— Я учусь в шестом классе. Несмотря на то, что химию нам пока еще не преподают, я ею интересуюсь. Мне было любопытно узнать о том, как перерабатывают нефть и делают автомобильные бензины. Не знал, что это такой сложный процесс, — поделился впечатлениями от урока Артем Проценко.

Его одноклассник Салих Лытыпов также признался, что узнал много новой и полезной информации: «Спасибо сотрудникам «ТАИФ-НК» за интересный урок. Теперь я знаю, из чего делают бензин. Возможно, когда вырасту, тоже стану нефтепереработчиком».

