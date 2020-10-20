Работники ТАИФ-НК высадили в Нижнекамске порядка 350 саженцев хвойных деревьев

Фото: Альберт Муклоков

Компания ТАИФ-НК в очередной раз присоединилась к масштабной экологической акции «Зеленая волна». Работники нефтеперерабатывающего предприятия высадили около 350 молодых саженцев сосен вдоль Соболековской трассы, соединяющей промышленную зону и Нижнекамск.



Для посадочного материала в Нижнекамском лесничестве были выбраны сосны. Эти саженцы лучше приживаются и обладают свойствами более интенсивного очищения атмосферного воздуха.

— Акция «Зеленая волна» — правильная, красивая и нужная. Посадка деревьев в ее рамках призвана улучшить экологическую обстановку нижнекамского промышленного узла и восполнить «зеленый щит» между крупными предприятиями и Нижнекамском. Мы все должны серьезно относиться к вопросам экологии, чтобы дышать чистым воздухом. Активисты компании ТАИФ-НК регулярно с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, как санитарная очистка города, водоемов, посадка деревьев, и многих других экологических акциях, — отмечает начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.

В прошлом году активисты АО «ТАИФ-НК» высадили более 1,5 тыс. деревьев к тем 10 тыс., что уже были посажены за 6 лет участия в экологической акции.