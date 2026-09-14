Куртукова, The Hatters и Салават: в дни выборов казанцев ждут сразу два фестиваля

Проход будет бесплатным по браслету, который выдают проголосовавшим

Фото: Динар Фатыхов

Во время выборов в Госдуму в Казани пройдет два праздника. 18 и 20 сентября горожан будут ждать у «Чаши» The Hatters, «Отпетые мошенники», Татьяна Куртукова, Миа Бойка, «Кар-мэн». Не обойдется и без татарской эстрады: на сцене споют Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов и Фирдус Тямаев. Также казанцев ждут ярмарки, а школьников — уроки на открытом воздухе и экскурсии на предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00

28—30 сентября в России пройдут выборы депутатов в Госдуму. В Казани откроют 465 участков. По состоянию на 1 июля в городе насчитывается 928,5 тыс. избирателей. Почти 13 тыс. казанцев будут голосовать впервые. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00, рассказал на «деловом понедельнике» руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

— Каждый получит по два бюллетеня. Первый — по единому федеральному округу, по которому мы избираем партии, которые хотим видеть в новом составе Госдумы. Второй — по одномадатному округу. Казань входит в состав трех избирательных округов: это Приволжский, Московский и Центральный. По трем одномандатным округам зарегистрированы 17 кандидатов, — сообщил Алеев.

Свой избирательный участок можно узнать на сайте ЦИК России, ЦИК Татарстана и городском портале kzn.ru. Сервис «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать не по адресу регистрации, а по месту фактического нахождения. Подать заявление можно 14 сентября до конца дня. Из жилых массивов будет курсировать 31 бесплатный автобус для доставки на участки.



Школьники будут учиться на улице и в музеях

Большинство избирательных участков расположены в учреждениях образования. В связи с этим часть занятий пройдут в музеях, на открытом воздухе и в ресурсных центрах, заявил спикер. На профильных предприятиях организуют экскурсии и мастер-классы. Вопрос проработан с Минобрнауки Татарстана.

Во всех районах города провели проверку участков с правоохранительными органами и МЧС. Для председателей комиссий прошли обучающие семинары, в том числе по обеспечению безопасности.

20 сентября на 174 объектах будет организована полюбившаяся казанцам выездная торговля. По словам Алеева, на ярмарках можно будет приобрести преимущественно республиканскую продукцию по ценам до 20% ниже, чем в розничных торговых сетях.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Два праздника у «Чаши»

По браслету, который выдают проголосовавшим, можно бесплатно ездить в общественном транспорте все три дня. Также по ним можно будет пройти на фестивали — их во время выборов будет сразу два.

18 сентября у Центра семьи «Казан» с 15:00 до 22:00 будет идти «Время молодых». Хедлайнером музыкальной сцены станет The Hatters. Также участников ждут выставочные зоны молодежных организаций, маркет вакансий, открытый лекторий, мастер-классы и фудкорт.

20 сентября в 14:00 у «Чаши» стартует еще один праздник — фестиваль «Время быть вместе». На нем отличившимся жителям вручат свидетельство о включении в электронную доску почета Татарстана. Гостей ждут мастер-классы, благотворительная площадка и детская зона с развлечениями для всей семьи.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается концертной программы, для казанцев выступят «Отпетые мошенники», Татьяна Куртукова, Миа Бойка, «Кар-мэн», а также Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов и Фирдус Тямаев.



Досрочное голосование — в 45 странах

По состоянию на 7 сентября на участие в дистанционном электронном голосовании через портал «Госуслуги» было подано более 3 млн заявлений. Лидерами стали Московская и Свердловская области, Алтайский край, Ростовская область и Чувашия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За пределами России досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы началось 4 сентября. Первыми возможность проголосовать получили отдельные группы российских избирателей в Абхазии, Австралии, Алжире, Белоруссии, Индии, Казахстане, Мексике, Таджикистане и Турции. Всего досрочное голосование отдельных групп избирателей доступно в 45 странах.