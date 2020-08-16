В Камских Полянах прошли юбилейные гонки на картах на Кубок ТАИФ-НК

Фото: Ильназ Баймухаметов

На картодроме в поселке Камские Поляны состоялись десятые республиканские соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК. В этому году из-за пандемии коронавирусной инфекции было принято решение сократить количество участников и ограничить места для зрителей. Гонки проходили с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В юбилейных гонках по картингу приняли участие около 50 пилотов от 9 до 16 лет со всего Татарстана. Спортсмены состязались в четырех классах — «Пилот», «Стриж» и «125-Стандарт», «Хонда-200».

Республиканские соревнования по картингу на Кубок ТАИФ-НК проходят благодаря поддержке генерального директора компании Рушана Шамгунова. Понимая значимость развития детского и юношеского спорта, популяризации здорового образа жизни нефтеперерабатывающая компания ежегодно выступает спонсором и берет на себя расходы по организации гонок, топливу и призовому фонду.

По итогам заезда первое место в командном зачете завоевали гонщики из Сарманово. Среди девушек лучшей стала Айсылу Юсупова, в классе «Пилот» — Алмаз Махмутов, в «125-Стандарт» — Алмаз Ахмедов, в классе «Стриж» — Айрат Юсупов, в классе «Хонда -200» — Илхам Хаметшин. Победители получили памятные подарки, а также главный приз — Кубок ТАИФ-НК.