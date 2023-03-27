Школьники на «ТАИФ-НК»: «Теперь мы знаем, как и из чего делают бензин!»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Хотя я учусь только в 8-м классе, но я уже точно решил, с какой профессией связать свою жизнь — это точно будет промышленное производство, поэтому хочу знать, как работают наши городские предприятия, чем живет такое интересное, я считаю, производство, как «ТАИФ-НК», — поделился с «Реальным временем» своими планами на будущее учащийся нижнекамской СОШ №10 Вадим Абдуллин.

В канун весенних каникул вместе с 20 своими одноклассниками Вадим стал участником экскурсии, которую организовала нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». В рамках профориентационной работы представители предприятия решили познакомить школьников с производством и сориентировать их в выборе профессии в будущем.

— Это очень важная и нужная инициатива. Такие экскурсии помогают ребятам осознаннее подходить к выбору своей профессии, — считает классный руководитель 8 «Г» Людмила Ляхович.

Как вести себя на взрывопожароопасном производстве, как пользоваться средствами индивидуальной защиты? Прежде чем посетить промышленные объекты АО «ТАИФ-НК», всё это ребята узнали во время подробного инструктажа. Первой точкой знакомства стал завод Бензинов.

Помощник директора завода Бензинов Ильдар Садыков подробно рассказал школьникам о сути производства: как и откуда поступает сырье, что с ним происходит внутри промышленных установок и как потом готовый бензин заливают в бензовозы и отправляют на АЗС.

— Завод Бензинов — одно из крупных подразделений «ТАИФ-НК», где ежегодно выпускается порядка 1 млн тонн продукции, в том числе топливо стандарта Евро 5. Бензин под брендом предприятия уже почти 20 лет реализуют не только на территории Татарстана, но и по всей России, а также отправляют в страны СНГ. Мы и сами заправляем свои машины бензином только нашего производства, потому что точно знаем, что это топливо высокого качества, — делился с подростками экскурсовод.

Особенно 14-летних мальчишек и девчонок впечатлили гигантские размеры резервуаров, где хранится сырье и готовая продукция: «Вот это гигантские бочки!», «Ого, какие они мощные!», «А сколько в них вмещается? А в бензовозы?», «А какие у вас тут работники нужны?» — то и дело слышались комментарии и вопросы от ребят, впервые своими глазами увидевших промышленную мощь.

На каждый вопрос заводские специалисты тут же давали подробный ответ:

— В каждый резервуар вмещается от 4 до 20 тысяч тонн сырья и продукции — прямогонный бензин и технический керосин, которые мы отправляем на наш НПЗ, где из него делают авиационный керосин и отправляют потребителям. Во время капремонта мы их опорожняем, пропариваем спецоборудованием, потом спускаемся туда внутрь.

— Товарный бензин потребителям из регионов России мы отправляем по железной дороге в цистернах, а на наши фирменные заправочные станции в соседнюю Башкирию или Оренбургскую область отправляем в бензовозах.

— На этой специальной площадке в бензовоз топливо заливается в автоматическом режиме, за процессом следят операторы, и после того как водитель автобойлера получает сигнал, что машина готова, везут бензин на автозаправочные станции.

— Коллектив завода у нас небольшой — 850 человек, но очень дружный и справляется со всеми задачами. Мы рады будем вас видеть в наших рядах — у нас востребованы машинисты, товарные операторы, слесари, и зарплата очень хорошая, достойная, жаловаться грех. Так что учитесь и потом приходите к нам! — подытожил Ильдар Садыков.

Следующий пунктом стала, как называют ее сами работники производства — «сердце завода», установка по переработке газового конденсата. С виду довольно компактная, но при этом достаточно мощная — за год она способна перерабатывать 1 млн тонн газового конденсата. В процессе переработки газового конденсата получаются следующие виды продукции: пропан-бутановая, керосиновая, дизельная фракции, мазут и прямогонный бензин. Вся производимая продукция отвечает высоким требованиям стандартов, рассказал школьникам начальник цеха №04 Дамир Сибгатов.

Маленькое путешествие по заводу Бензинов завершилось в промышленной лаборатории. Ее сотрудники за месяц производят порядка 11 тысяч испытаний поступающего на завод сырья, а также готовой товарной продукции, которая отправляется потребителям.

— Мы также ежемесячно отбираем около 4 тысяч образцов готовой продукции, анализируем их, а результаты потом направляем в цех, чтобы заводчане могли контролировать технологию производства, регулировать технологический режим, чтобы избежать его нарушения и, значит, падения качества продукции, — рассказала о принципах работы этого важного производственного участка замначальника лаборатории Ольга Калачева.

«Мне здесь очень понравилось. Такие работники душевные, так интересно обо всем рассказали. Особенно мне понравилась лаборатории. Я хочу после школы пойти в медицину, может, поэтому для меня все эти колбочки и анализаторы так интересны», — рассказала по пути следования экскурсионного автобуса к последнему пункту назначения восьмиклассница Асылъяр Нурмиева.

Цех локальной очистки сточных вод предприятия «ТАИФ-НК» — сооружение уникальное. В основе его работы — замкнутый цикл, то есть все промышленные стоки, поступающие сюда со всех технологических установок и промплощадок компании после очень глубокой очистки не сбрасываются в открытые водоемы, а снова отправляются на производственные нужды. О важности этого природоохранного подразделения, в реконструкцию которого компания вложила 3,7 млрд рублей, восьмиклассникам рассказал и показал, как происходит процесс очистки, начальник цеха №09 НПЗ Руслан Валеев.

— Процесс очистки промышленных стоков у нас многоступенчатый. Сначала они проходят механическую очистку, когда с помощью специального оборудования избавляются от песка, ила и прочих твердых включений. Второй этап — прохождение через флотатор, где к делу подключаются поверхностно-активные вещества. Они, как мыльная пена, обволакивают собой микрочастицы, оставшиеся после механической очистки, и избавляют от них воду, выталкивая загрязняющие вещества на поверхность вместе с пеной. Финальная стадия — биоочистка, где в борьбу с самыми маленькими загрязнителями вступают микроорганизмы. Это специальные бактерии, для которых вредные примеси служат пищей, они попросту их съедают, тем самым делая воду практически чистой. То есть чем глубже процесс очистки технологической воды, тем прогрессивней становится продукт.

Увлекательная экскурсия в мир нефтеперерабатывающего производства заняла почти четыре часа.

— У нас город промышленный, и было очень интересно узнать, чем живет именно это предприятие, как здесь делается тот самый бензин, которым родители заправляют свой автомобиль, нам вот очень повезло, родители это вряд ли увидят, — говорят школьники.

— Масштабы завода поражают, очень было здорово. Спасибо, что нам организовали эту экскурсию! — делились мальчишки по пути из промышленной зоны в город.

Экскурсия не оставила равнодушными не только мальчиков — их одноклассницы тоже под большим впечатлением:

— Было очень познавательно. Тут нас встретили добрые, увлеченные своим делом люди, которые нам все очень подробно объяснили, показали. Главное, что еще заметили, — на территории завода красиво и очень чисто!

Реклама АО «ТАИФ-НК»

Немного уставшие, но полные впечатлений ученики 8 «Г» школы №10 после вкусного обеда в заводской столовой вернулись в школу. Возможно, кто-то из них, воодушевившись масштабами и возможностями нефтеперерабатывающего производства, уже через несколько лет пополнит ряды одного из самых современных предприятий Республики Татарстан.

