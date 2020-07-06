Работники АО «ТАИФ-НК» присоединились к социальному проекту «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Представители ТАИФ-НК присоседились к волонтерскому движению и вместе с педагогами школы № 28 Нижнекамска раздали бесплатные продуктовые наборы в Доме ветеранов, где проживают одинокие пожилые люди. В рамках четвертого этапа акции продуктовые наборы получают более 3 000 семей. В «коробках добра» всё самое необходимое: крупы, мука, сахар, сладости и многое другое.

Помощь в период кризиса в связи с пандемией незащищенным слоям населения оказывается по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. Для реализации программы привлечено около 5 тысяч волонтёров, которые помогают людям, оказавшимся в сложном положении.



-Я очень благодарен всем неравнодушным людям, которые стараются поддержать тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи. Очень важно, что в такое тяжелое время мы можем мобилизоваться для такого благородного дела, — поблагодарил всех волонтеров Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Работники ТАИФ-НК не впервые участвуют в республиканских благотворительных акциях. Компания на постоянной основе оказывает весомую финансовую помощь медицинским, коррекционным и общеобразовательными учреждениям Нижнекамска.

Кроме этого, ТАИФ-НК одной из первых принимает самое активное участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В преддверии, нового учебного года ТАИФ-НК приобретает для школьников из многодетных и малоимущих семей портфели, в которых есть все необходимое к школе — тетради, дневники, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и многое другое.

Партнерский материал