Закулисье нефтепереработки: учеников Камских Полян впечатлила экскурсия по «ТАИФ-НК»

Девятиклассники узнали, как получают бензин, проверяют октановое число, и кто поедает нефтепродукты

Фото: Артем Рябов

Учащиеся второй школы Камских Полян на несколько часов погрузились в мир нефтепереработки, посетив АО «ТАИФ-НК». Ребята не только увидели современное оборудование в действии, но и узнали о ключевых этапах производства бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Значение нефти в нашей жизни

Экскурсия на нефтеперерабатывающее предприятие превратилась в настоящий праздник для школьников. Для большинства из них эта первая возможность увидеть такое крупное и высокотехнологичное предприятие.

Однако прежде чем оказаться на его территории, учащиеся прошли обязательный инструктаж по технике безопасности. Специалисты по охране труда рассказали ребятам о потенциальных рисках, связанных с производственной средой, и о том, как важно соблюдать правила техники безопасности на опасных производствах.

Полные любопытства школьники направились на завод Бензинов. Артем Рябов

Затем полные любопытства школьники направились на завод Бензинов, где их встречал помощник директора завода Ильдар Садыков. Он подробно рассказал, откуда на предприятие поступает сырье, что происходит внутри установок и как готовый бензин загружается в бензовозы и отправляется на АЗС.

Ильдар Садыков подчеркнул, что на заводе Бензинов ежегодно выпускается порядка 1 млн тонн продукции. Артем Рябов

Ильдар Садыков подчеркнул, что на заводе Бензинов ежегодно выпускается порядка 1 млн тонн продукции, в том числе топливо стандарта Евро 5. Продукция реализуется не только в Татарстане, но и по всей России, а также экспортируется в страны СНГ. И что, как истинный патриот своего предприятия, он заправляет свою машину только бензином от «ТАИФ-НК».



Доехав до установки по переработке газового конденсата, ребята вышли из автобуса. Здесь слово взял руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин. Он рассказал, что газовый конденсат сюда поступает по железной дороге из Сургута и проходит определенную обработку. А также напомнил присутствующим о том, какую пользу нефть приносит человечеству.



— В последнее время активно обсуждают движение по переходу на альтернативные источники энергии. Однако на сегодняшний день человечество не может обойтись без нефти. В нашем повседневном обиходе все вокруг нас связано с нефтепродуктами: наша одежда сделана из синтетических волокон, произведенных на основе продуктов нефтепереработки, а автомобильные баки мы заполняем топливом, тоже получаемым из нее, — подчеркнул он.

Доехав до установки по переработке газового конденсата, ребята вышли из автобуса. Артем Рябов

— В печи сжигается газ, производимый на заводе, разогревается нефтепродукт, и в процессе кипения фракции разделяются по температуре кипения. Легкие фракции поднимаются, а более тяжелые опускаются ниже, а самая тяжелая фракция остается в кубовом остатке. Полученный прямогонный бензин становится сырьем для производства этилена, который в свою очередь используется для создания синтетических волокон, то есть для нашей одежды, посуды, мебели и т. д. При присоединении специальных добавок и компонентов этот бензин также может стать моторным топливом. Дизельные фракции идут на производство дизельного топлива, а керосиновые — для производства авиационного топлива, — рассказал Антон Тухватуллин о нюансах производства.

На втором производстве завода Бензинов расположена установка по переработке газового конденсата мощностью до 1,2 миллиона тонн в год. Артем Рябов

«Никогда ничего подобного не видел»



Еще больше подробностей о технологическом процессе школьники узнали в центральной операторной.



— Центральная операторная — это ключевое место для получения информации с производственных установок. Современное оборудование позволяет специалистам быстро управлять технологическими процессами и оперативно реагировать на изменения, — объяснил Ильдар Садыков.



Экскурсия по промышленной лаборатории завода также оставила яркие впечатления. Каждый месяц здесь проводят около 12 тысяч испытаний как сырья, поступающего на завод, так и готовой продукции.

Экскурсия по промышленной лаборатории завода также оставила яркие впечатления. Артем Рябов

— В лаборатории мы проводим испытания автомобильных бензинов, которые отправляются на автозаправочные станции. Здесь мы также оформляем паспорт качества, который сопровождает каждую партию топлива. В этом документе указана фамилия сменного инженера нашей лаборатории, — отметила заместитель начальника промышленной лаборатории Ольга Калачева.



Цех локальной очистки сточных вод оказался не менее интересным и важным, чем предыдущие. Здесь ребята смогли лучше понять, как забота об экологии и охрана окружающей среды связаны с производственными процессами.



Заместитель начальника цеха №09 Руслан Валеев отметил, что сооружение уникально благодаря своей работе на основе замкнутого цикла. Все промышленные сточные воды, поступающие с технологических установок и производственных площадок, подвергаются глубокой очистке и не сбрасываются в открытые водоемы, а повторно используются в производственных процессах.

Цех локальной очистки сточных вод оказался не менее интересным и важным, чем предыдущие. Артем Рябов

— Сюда приходят стоки с производств «ТАИФ-НК» и второй промышленной зоны «Нижнекамскнефтехим». Проектная производительность цеха — 500 кубометров в час. Промышленные сточные воды проходят четыре степени очистки: блок предварительной очистки, блок физико-химической очистки, блок биологической очистки и блок обессоливания. Все управление осуществляется в операторной, — отметил он.



Затем ребята ознакомились с узлом биологической очистки, где за дело берутся микроорганизмы, поедающие нефть. Это место стало настоящим открытием для школьников, особенно для тех, кто интересуется экологией и биологией. Дети активно задавали вопросы: «Как долго продолжается процесс очистки?», «Как восстанавливаются микроорганизмы после работы?» и «Долго ли они живут?».



— Никогда ничего подобного не видел! — признался ученик девятого класса школы №2 Артем Абызов. Юноша мечтает связать свою жизнь с нефтепереработкой. После одиннадцатого класса он планирует поступить в Альметьевский государственный нефтяной институт и вернуться сюда уже в качестве молодого специалиста.

Артем Абызов рассказал, что мечтает связать свою жизнь с нефтепереработкой. Артем Рябов

— Я еще с восьмого класса решил, что хочу учиться именно в этом институте, потому что у меня есть огромное желание развиваться в этой области. Нефтепереработка меня очень заинтересовала. Во время экскурсии меня впечатлили огромные размеры предприятия. Особенно поразила лаборатория. Я узнал там много нового, — поделился впечатлениями Артем.

Его одноклассник Олег Лысов рассказал, что в «ТАИФ-НК» сварщиком работал его дедушка. Он тоже хотел бы пойти по его стопам и устроиться на промышленное предприятие.

Его одноклассник Олег Лысов рассказал, что в «ТАИФ-НК» сварщиком работал его дедушка. Артем Рябов

— После девятого класса я планирую поступить в колледж нефтехимии или нефтепереработки в Нижнекамске. Нам было очень интересно узнать, как изготавливают бензин, которым заправляют машины наши родители. Повезло увидеть этот процесс своими глазами, — улыбнулся он.

Учитель биологии второй школы Татьяна Абызова подчеркнула, что такие экскурсии играют важную роль в профориентации молодежи. После посещения предприятия многие школьники яснее представляют свою будущую профессию. Некоторые из них задумались о карьере в нефтеперерабатывающей отрасли.

— Я хотела бы выразить благодарность администрации «ТАИФ-НК» за такую прекрасную, познавательную и нужную экскурсию. С момента открытия школы в 1989 году это в первый раз, когда нас пригласили на экскурсию. Ни один класс и ни один выпуск не ездили на такие мероприятия. Мы очень рады! Дети довольны. Они узнали и увидели много нового своими глазами. Многие, кто сомневался в своем выборе направления, теперь с горящими глазами уверенно планируют поступление в высшую школу нефти и нефтепереработки, — подчеркнула она.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

Но и на этом знакомство с АО «ТАИФ-НК» не закончилось. После увлекательной экскурсии по производственным мощностям ребята вернулись в управление, где посмотрели видеопрезентацию о производственной и социальной деятельности предприятия и получили ответы от специалистов на все интересующие их вопросы.