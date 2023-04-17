Работники «ТАИФ-НК» навели порядок на улице Лесной и очистили территорию родника вблизи Нижнекамска

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Работники нефтеперерабатывающего предприятия «ТАИФ-НК» одними из первых в Нижнекамске вышли на уборку улиц родного города в рамках санитарного двухмесячника. Он стартовал 1 апреля и призван улучшить экологическую обстановку региона. За это время в городе и районе планируется привести в порядок дворовые территории и места массового скопления людей, очистить улично-дорожную сеть и навести санитарно-экологический порядок на общественных территориях, а также озеленить городские территории и ликвидировать свалки.



По сложившейся традиции сотрудники АО «ТАИФ-НК» наводили порядок на улице Лесной. Эта территория уже много лет закреплена за предприятием. В первом экологическом субботнике приняли участие свыше 80 человек — это коллективы управления, завода Бензинов, Нефтеперерабатывающего завода и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Несмотря на то, что в этот день было прохладно, дул сильный ветер, сотрудники компании дружно привели в порядок вверенную им территорию.



— Перед нами стоит задача убрать всю опавшую листву, очистить от рекламных объявлений столбы и деревья, собрать крупный и мелкий мусор. Чтобы процесс уборки был эффективным и качественным, предприятие предоставило сотрудникам компании необходимый инвентарь, снабдило перчатками, мешками для мусора, жилетками и питьевой водой. На подмогу также прибыли восемь единиц техники, — говорит заместитель начальника общего отдела АО «ТАИФ-НК» Артем Тудияров.

На уборку улицы Лесной работники АО «ТАИФ-НК» выходили в течение трех дней. За это время стараниями сотрудников компании на городской полигон было вывезено шесть КАМАЗов мусора. На этом очистка этой территории не закончится — наводить порядок на Лесной работники предприятия будут на протяжении трех недель.



— Мы убираем наш любимый город, приводим в порядок после зимы. У нас очень красивые улицы, проспекты. Хочется, чтобы Нижнекамск как можно быстрее преобразился, люди почувствовали весну, хорошее настроение, — отмечает Алексей Тазинков, ведущий инженер УКС АО «ТАИФ-НК».

— Весна — традиционное время наведения чистоты. На работе мы проводим много времени, можно сказать, это наш второй дом. Сегодня с большим удовольствием вышли на уборку, размялись, зарядились энергией. Погода и настроение отличные, приятно внести свою лепту в наведение чистоты, — говорит переводчик АО «ТАИФ-НК» Шамиль Ахметшин.



Помимо улицы Лесной, в минувшие выходные актив компании привел в порядок родник вблизи Нижнекамска, а также прилегающее к нему поле. Это одно из любимых мест отдыха нижнекамцев. Сюда горожане приходят за родниковой водой или просто отдохнуть на природе. Сотрудники предприятия с помощью метел и грабель убрали мусор, обновили кирпичную кладку, покрасили скамейки и стены. К делу подошли творчески — краски выбирали яркие, поднимающие настроение.

— Главная проблема — это мусор, который после себя оставляют отдыхающие. Участие в субботнике способствует повышению экологической культуры жителей Нижнекамска, привлекает внимание подрастающего поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов. Сотрудники «ТАИФ-НК» своим поступком доказывают, что любят и ценят свой город, — отмечает Анна Еремеева, лидер актива АО «ТАИФ-НК».



— Сотрудники нашего предприятия ежегодно с удовольствием принимают участие в различных экологических акциях. Кроме этого, мы занимаемся экологическим просвещением, проводим уроки в школах, рассказываем детям, почему так важно беречь природу. Нижнекамск — наш общий дом. Здесь должно быть так же чисто, уютно и комфортно, — говорит Алена Мухарникова, инженер-эколог отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК».

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АО «ТАИФ-НК» следует политике высокой социальной и экологической ответственности. В вопросах охраны окружающей среды предприятие реализует комплекс мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду. Среди них — проекты по реконструкции и модернизации производства, экологические акции, в том числе по посадке деревьев, участие в общегородских субботниках и многое другое.

