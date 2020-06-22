Руководство ТАИФ-НК приняло участие в акции Дня памяти и скорби

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В День памяти и скорби представители ТАИФ-НК почтили память погибших солдат во время Великой Отечественной войны. Руководство компании возложило цветы к Вечному огню на Площади Победы, а также к Братской могиле 80-го Лыжного батальона, расположенной на городском кладбище.

За годы работы крупнейшее нефтехимическое предприятие Республики Татарстан АО «ТАИФ-НК» обрело статус надежной и ответственной компании, хорошо известной не только эффективностью своей стратегии в области нефтепереработки, но и весомым вкладом в социально-экономическое развитие Нижнекамского района и Республики Татарстан.

ТАИФ-НК ведет разностороннюю благотворительную деятельность, вовлекает работников в ключевые общественные мероприятия, приуроченные к значимым событиям или памятным датам.

