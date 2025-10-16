Работники «ТАИФ-НК» наводят порядок на улицах Нижнекамска

На подмогу нефтепереработчикам прибыла специальная техника

Фото: Лилия Егорова

Работники АО «ТАИФ-НК» одними из первых в Нижнекамске вышли на санитарную очистку города этой осенью. По традиции нефтепереработчики наводят порядок на улице Лесной.

— Сегодня большой план работы. Главная задача — убрать листву от улицы Мурадьяна до проспекта Шинников. Участие в субботниках — добрая традиция. Нижнекамск должен быть чистым и ухоженным в любое время года. Для очистки территории у нас имеются все ресурсы и инвентарь, — рассказала заведующая хозяйством общего отдела АО «ТАИФ-НК» Розалия Хайретдинова.

На подмогу нефтепереработчикам прибыла специальная техника: трактор-щетка, КАМАЗы и погрузчик.

Лилия Егорова

— Пришло время, когда нашему городу требуется помощь. Мы обязаны сделать его более привлекательным и очистить улицы от мусора. Также это замечательная возможность для неформального общения и взаимодействия с коллегами из различных отделов, — отметил ведущий специалист SAP Департамента информационных технологий АО «ТАИФ-НК» Ильдар Загидуллин.

Участие в субботниках — это не только польза для города, но и для здоровья, уверена экономист отдела по управлению собственностью АО «ТАИФ-НК» Регина Калкенова.

— Настроение отличное! Есть возможность отвлечься от компьютера, поработать физически, подышать свежим воздухом. Смена деятельности очень полезна. Вижу только одни плюсы, — заметила Регина Калкенова.

На уборку улицы Лесной нефтепереработчики будут выходить до конца месяца, пока полностью не наведут порядок на вверенной им территории.

Лилия Егорова