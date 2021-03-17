На АО «ТАИФ-НК» продолжается прививочная кампания от COVID-19

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Работники АО «ТАИФ-НК» продолжают принимать участие в профилактической прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции. Перед вакцинацией в поликлинике №1 представители общества проходят первичный осмотр врача. Им измеряют температуру, определяют отсутствие или наличие противопоказаний. После чего в процедурном кабинете делают прививку.

— Вакцинация необходима. Это мое здоровье, здоровье и безопасность моих коллег. Несмотря на все принятые меры по борьбе с COVID-19, это социальная дистанция, обеззараживание, ношение масок и так далее, мы все равно работаем большим коллективом и посещаем общественные места. Все-таки первый шаг в борьбе с коронавирусом, я считаю, это вакцинация, — говорит Вячеслав Платонов, начальник цеха №03 КГПТО АО «ТАИФ-НК».

Как отмечают работники здравоохранения, ситуация с COVID-19 в Нижнекамске остается напряженной. На сегодняшний день в COVID-госпитале на лечении ежедневно находится более ста человек. Поэтому в данной ситуации, есть два пути получения антител: переболеть либо вакцинироваться. По словам врачей, вакцинация является все же лучшей защитой от заболевания.

— Грамотные руководители, которые заботятся о своих работниках, должны направлять их на вакцинацию, поскольку если работник здоров — то это непрерывная и стабильная работа всего производства. Сегодня у нас вакцинируются представители крупнейшей компании ТАИФ-НК, это значит, что на предприятии грамотно и ответственно относятся к вопросам профилактики по формированию здорового коллектива, — отмечает заместитель главного врача НЦРМБ по поликлинической работе Татьяна Рахимова.

Партнерский материал