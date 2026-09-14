Риски вне шаблонов: как в Татарстане страхуют бизнес от атак БПЛА

От «терроризма» до «диверсий» — когда ущерб от дронов не покрывается стандартным полисом

Фото: Реальное время

Российский рынок страхования переживает кратный подъем спроса на защиту имущества юрлиц в условиях участившихся атак БПЛА. Последствия для бизнеса стали ощутимее: один удар беспилотника способен за ночь уничтожить склад с товаром, оборудованием и выручкой или вывести из строя значительную часть мощностей предприятия. Потери в результате повреждения только складов Wildberries уже исчисляются 800 млрд рублей. При этом отдельной услуги для защиты от дронов нет, а стандартные полисы содержат системные исключения. Тем не менее застраховаться можно, говорят эксперты. «Реальное время» разбиралось, как предпринимателям защитить активы, из‑за чего могут отказать в выплате и какие аргументы работают в суде.

Почему стандартный полис не защищает от беспилотников

Страхование имущества юридических лиц в России переживает редкий для рынка подъем: по статистике Центробанка, в первом полугодии 2026-го сборы по этому направлению выросли на 14% и достигли 94,6 млрд рублей, а выплаты поднялись на 27% и составили 36,6 млрд.

В Татарстане сумма страховых премий в сегменте за тот же период выросла еще больше — до 1,12 млрд (+35%). Однако выплаты сократились почти в три раза: 60 млн против 171 млн рублей в январе — июне 2025 года. Тем не менее спрос на этот вид страхования заметно увеличился, и во многом этот скачок спровоцирован угрозой атак беспилотников, отмечают в отрасли.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отдельной услуги в виде «страховки от БПЛА» на рынке нет. Ущерб от дронов страховщики относят к категориям «терроризм», «диверсия» или к военным рискам, то есть туда, где исторически выстроена плотная система исключений. Проблема кроется в Гражданском кодексе: пункт первый статьи 964 позволяет страховщику отказать в выплате, если убыток вызван военными действиями, маневрами, гражданской войной, народными волнениями или забастовками. При квалификации события как военного компенсация по обычному полису не положена, и предприниматель останется один на один с утраченным активом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На практике это означает, что защита от падения летательных аппаратов, которая может быть в стандартном договоре, — это не то же самое, что покрытие теракта или диверсии. У многих страховщиков услуга идет с припиской «пилотируемых летательных аппаратов». Риск «ударная волна» придется прописывать отдельно, а покрытие военных действий в большинстве полисов или вовсе исключено, или потребует специальной оговорки, которую придется оплатить дополнительно.

Последствия июльского удара по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях оценили в 50 млрд рублей. Селлеры потеряли товар без гарантий компенсации, поскольку оферта маркетплейса приравняла атаки дронов к форс-мажору. Страховки были лишь у малой части продавцов, и даже у них покрытие не распространялось на такой сценарий.

Сколько стоит защита и как добиться выплаты

По оценкам экспертов, если добавить военные риски или риск атаки БПЛА в имущественный договор, стоимость полиса вырастает в среднем на 10—15%. Как правило, программа страхования разрабатывается под конкретные цели компании и может включать несколько уровней защиты, указывают в отрасли. Один из уровней — это объект страхования. Полис распространяется на коммерческую недвижимость: офисные, производственные, складские здания, магазины, а также на имущество: технику, оборудование, товарные остатки, мебель, элементы интерьера. Второй уровень защиты предусматривает основные страховые риски.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Стандартный полис с дополнительной услугой может покрыть ущерб, вызванный падением беспилотника или его обломков. Некоторые страховые компании включают сюда разрушения конструктивных элементов здания, повреждение остекления, фасадов и кровли, возгорание и взрыв, возникшие вследствие удара БПЛА.

Есть возможность застраховать дополнительные риски, например воздействие ударной волны, косвенные убытки, допустим, простой в деятельности. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и обычно зависит от площади объекта и его типа, местонахождения, выбранных рисков и страховой суммы, уровня уязвимости объекта.

Для подтверждения страхового случая собственнику нужна справка от компетентных органов, фиксирующая причину и обстоятельства ущерба. Но единого правового определения атаки БПЛА в законодательстве нет, и каждый страховщик прописывает риски и исключения по-своему — отсюда разночтения, споры о косвенных убытках и риск отказа.

«Интерес к страхованию рисков, связанных с атаками БПЛА, вырос в кратном размере»

— Рост спроса на страхование юридических лиц от риска падения БПЛА мы наблюдаем со второго полугодия 2024 года. Можно сказать, что за последние два года интерес к страхованию рисков, связанных с диверсиями, терактами и атаками с использованием беспилотников, вырос в кратном размере. Особенно это хорошо заметно в стратегически чувствительных отраслях: энергетике, промышленности, ТЭК, а также у компаний с инфраструктурой в приграничных и центральных регионах. В связи с этим предлагаем своим клиентам расширение стандартных полисов имущества и перерывов в производстве (Business Interruption), — сообщил «Реальному времени» директор филиала Росгосстраха в Татарстане Марат Сафин.

Признание случая страховым, по его словам, напрямую зависит от квалификации события компетентными органами: «По нашей практике, большинство прилетов БПЛА классифицируются по статьям УК РФ 281 или 205 (статьи «Диверсия» и «Террористический акт»). В связи с этим при запросе на включение рисков от падения БПЛА в договор страхования мы сразу оговариваем необходимые лимиты, точное покрытие конкретных статей УК, как с привязкой, так и без привязки к военным рискам. Такая практика позволяет клиенту сразу включить в покрытие тот риск, который ему необходим без скрытых исключений, а страховщику оценить рисковую составляющую и взять адекватную потенциальным убыткам страховую премию».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Расширение стандартных покрытий полисов дополнительными рисками дает максимальную страховую защиту в связи с атакой БПЛА, уверены в компании.

— Если говорить о ценообразовании, то при рассмотрении и оценке рисков андеррайтеры учитывают весь массив информации по каждому объекту страхования, включая имеющуюся там систему безопасности (в том числе и антидроновую защиту). Более рискозащищенные объекты получают дополнительные понижающие коэффициенты к тарифу, — пояснил Марат Сафин.

«Получено четыре обращения от владельцев складов по случаям повреждения БПЛА»

Другие участники страхового рынка подтвердили, что у бизнеса есть возможность застраховать себя от рисков, связанных с ударами БПЛА. Причем воспользоваться услугой могут и граждане, желающие защитить свое жилье.

— Для юрлиц обычно это опция к договору страхования имущества — «теракт, диверсия» (статьи 205 и 281 УК РФ). Для физлиц на рынке есть как отдельные продукты страхования жилья только от последствий атак БПЛА, так и включение опции в стандартный договор страхования недвижимости, — сообщила нашему изданию директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани Гульнара Ибрагимова.

Эксперт также рассказала о территориальных ограничениях и условиях страхования промышленных объектов в Татарстане, в том числе в ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис», крупных индустриальных зонах: «Может ли страховая компания принять на страхование какой-то конкретный объект юридического лица — решается в каждом случае индивидуально, стоимость страхования также определяется в зависимости от характеристик объекта».

Что касается стоимости полиса при включении риска атаки БПЛА для предприятия в Татарстане, по словам спикера, тарифы и лимиты в каждом отдельном случае определяются индивидуально: «Например, стоимость страхования складов с включением риска «теракт, диверсия» составляет в среднем 2,5—4% от страховой суммы, без включения риска «теракт, диверсия» — 0,05—0,2%». Для обращения за выплатой к страховщику предпринимателю понадобится получить копию постановления о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК, 281 УК РФ.

— За июнь — август этого года в нашей компании получено четыре обращения от владельцев застрахованных складов по случаям повреждения БПЛА, — сообщила Гульнара Ибрагимова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Между практикой и законом — как страхуют бизнес республики

Рустэм Сабиров, бывший президент Союза страховщиков Татарстана, в разговоре с «Реальным временем» сразу разграничил военные риски и классические: «Военные риски — это отдельная тема и отдельная цена вопроса. А чем больше вероятность наступления страхового события, естественно, цена будет возрастать», — пояснил он.

Падение летательных аппаратов как риск существовало и раньше, но после начала боевых действий оно перешло в иную категорию, где тариф формируется заново и зависит от десятков факторов: от типа объекта (нефтебаза или животноводческий комплекс), характера товара, территории и текущей статистики, пояснил эксперт. По его словам, добавление риска БПЛА к классическому имущественному договору заметно увеличивает стоимость, но все расчеты индивидуальны.

Главное препятствие для выплаты — не сам договор, а подтверждение события. «Для получения возмещения нужна справка от компетентных органов. Обычно, если упал летательный аппарат, должна быть справка от Росавиации. Но беспилотники же через Росавиацию не проходят», — объясняет всю сложность ситуации Сабиров. Если событие квалифицируют как террористическое, документы должны поступать из МВД. Однако единого правового механизма нет, и у каждой страховой компании своя практика, которая, по словам спикера, «постоянно совершенствуется». Устоявшейся системы в этом сегменте пока нет.

Ключевой вопрос, который Сабиров разбирает на простом примере: можно ли застраховать то, что с высокой вероятностью пострадает. «Идет пожар на какую-то деревню, уже начали гореть первые дома. И кто-то прибегает, говорит: я хочу застраховать дом. Какова ваша оценка будет? Вы заработаете на этом или нет? Понятно же, что вы на рубль отдадите миллион», — приводит он аналогию.

Страхование по своей сущности защищает от случайных рисков, а атаки дронов на склады маркетплейсов, по его словам, уже перестали носить случайный характер. Поэтому страховать товар, лежащий на складе Wildberries или Ozon, — задача практически невыполнимая. Застраховать товар в пути значительно проще: это отдельный, давно отработанный продукт.

Сабиров подчеркивает: рынок находится в постоянном движении и то, что год назад стоило дешевле, сегодня обойдется дороже — статистика поменялась, риски иные. Даже падение обломков БПЛА — уже ущерб, который нужно отдельно вписывать в договор. «Это не просто взял, как, допустим, ОСАГО, залез на сайт и купил», — резюмирует он. По его рекомендации, предпринимателю стоит обращаться не напрямую в одну компанию, а к страховому агенту или брокеру, который работает с десятком страховщиков: «Он сориентирует гораздо проще, потому что знает, где берут охотно по конкретному товару или территории, а где не берут, где сделают дешевле, а где дороже, где-то франшиза больше, где-то меньше — масса нюансов».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Склады маркетплейсов считались объектами обычного риска, сейчас это сверхвысокий риск»

— Страхование имущества является добровольным видом, в связи с чем условия страхования определяются страховщиком самостоятельно, и эти условия могут отличаться у разных страховщиков. В настоящее время, как правило, страховщики предлагают дополнительно к основному покрытию возмещение по риску «Терроризм», который включает в себя падение БПЛА в случае, если такое событие было признано террористическим актом, то есть уголовное дело было возбуждено по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, страховщик может предложить покрытие от любых военных рисков, и тогда, по какой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело, не имеет значения. Но включение военного риска или отдельно оговоренного риска атаки БПЛА в полис делает страховку дороже, — сообщили «Реальному времени» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Как пояснили в объединении, ключевой аспект для клиента при заключении договора страхования имущества — предельно внимательно изучить текст договора, чтобы избежать разночтений при наступлении страхового случая: «Прежде всего, необходимо обратить внимание на условия страхования и четко понимать, не является ли ущерб, полученный в результате терроризма или диверсии, исключением из страхового покрытия». Отдельно остановились на условиях страхования объектов с повышенным риском атак БПЛА:

— Надо помнить, что это добровольный вид страхования, и страховщик сам определяет условия страхования, исходя из своей статистики и опыта своих андеррайтеров. Страховщики оценивают принимаемые на страхование риски, исходя из вероятности наступления страховых случаев. Если вероятность наступления страхового случая является слишком высокой, страховщики могут предложить высокие страховые тарифы либо отказаться от принятия риска на страхование, если, например, чрезмерно высокая степень риска не позволит сформировать сбалансированный страховой портфель.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Расширение риска от прилета беспилотников непредсказуемо для страховых компаний, потому что нет достаточного объема статистики, и эти риски стали реализовываться относительно недавно, добавили в ВСС. «Еще 3 месяца назад такие объекты, как склады маркетплейсов, считались объектами обычного риска, а сейчас это сверхвысокий риск. Кроме того, поскольку речь идет о значительных страховых суммах, такие риски подлежат перестрахованию, прежде всего в АО «РНПК». В настоящее время страховое сообщество ведет диалог с национальным перестраховщиком, в том числе — о лимитах перестраховочного покрытия и о размере собственного удержания страховщика, от чего будут зависеть условия страхования данных рисков», — уточнили в союзе.

По вопросу стоимости услуги в ВСС указали, что, поскольку речь идет о добровольном страховании, размер страховой премии определяется страховщиком самостоятельно в зависимости от степени риска: «Страховые суммы устанавливаются в договоре страхования в размере, не превышающем действительной стоимости застрахованного имущества».

— Перечень документов, предоставляемых страхователем страховщику при наступлении страхового случая, определен договором страхования. В любом случае из представленных документов должно следовать, что наступил страховой случай, предусмотренный договором страхования. Таким документом, например, может являться постановление о возбуждении уголовного дела, в котором описаны обстоятельства произошедшего события, и статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, — заключили в объединении.