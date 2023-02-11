«Дружны, оптимистичны и бодры!»: работники ТАИФ-НК вышли на «Лыжню России»

Фото: АО «ТАИФ-НК».

Большой праздник спорта пришел сегодня в Нижнекамск, как и в сотни других российских городов. В рамках Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2023» состоялась «Лыжня Нижнекамска». Дружной командой, возглавляемой генеральным директором Максимом Новиковым, влились в ряды лыжников представители Акционерного общества «ТАИФ-НК».

В лесном массиве близ физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр», где прошли старты, было в буквальном смысле не протолкнуться. Высокой массовости способствовала и погода: небольшой ветерок, легкий морозец — всего 6 градусов ниже нуля. На лыжню вышли спортсмены-профессионалы, работники предприятий и городских организаций, школьники и студенты, ветераны и «мужественные люди».

Старт массовой гонке дал глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

— От всей души рад вас приветствовать на этом спортивном мероприятии! Спорт в нашем городе всегда рос вместе с промышленностью, так как наши предприятия всегда вкладывались в социальную сферу. Всем хочу пожелать активного спортивного долголетия, тем более что 2023-й объявлен в Нижнекамске Годом здоровья и здорового образа жизни, — поприветствовал участников забега руководитель города и района.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков — увлеченный спортсмен и активный пропагандист здорового образа жизни. На старт «Лыжни России» он вышел в одном ряду вместе с коллегами-нефтепереработчиками, а завершил полуторакилометровую дистанцию с фирменным флагом ТАИФ-НК в руках.

Реклама АО «ТАИФ-НК»

— ТАИФ-НК — сильная, дружная команда, которая развивает спорт и физическую культуру у себя на предприятии. И вот такие массовые мероприятия показывают, насколько наши работники дружны, оптимистичны и бодры! — отметил Максим Новиков.

Улыбки и смех, дружеские приветствия, радостное, приподнятое настроение — работники ТАИФ-НК с удовольствием пробежались в субботний день по лесной лыжне. Результат в этот день значения не имел, главное — общность и единство интересов, нацеленность на здоровье.

— Участвую в «Лыжне России» и других спортивных мероприятиях каждый год. Здесь всегда можно найти хорошее настроение, веселость и бодрость. Без спорта — никуда. Считаю, что самое главное — держать себя в форме. И сам сохраняешь здоровье, и другим помогаешь сделать это. Спорт по большому счету — это отдых, — уверен Айрат Мустафин, электрик цеха №12 нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».

— Лыжами я занимаюсь с детства, поэтому такую гонку пропустить не могла. Пришла на соревнование не одна, вместе со мной муж и дети. Мы всей семьей приобщаемся к здоровому образу жизни. Для меня главное не скорость, не результат, а возможность получить удовольствие для души и поддержать здоровье, — рассказала Регина Ганиева, ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика КГПТО АО «ТАИФ-НК».

Работников ТАИФ-НК в течение 2023 года ожидает много спортивных мероприятий. В самых ближайших планах — принять участие в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». В компании уже идет активная подготовка к этому событию.