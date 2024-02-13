В массовой гонке «Лыжня России» приняли участие около 3 тысяч нижнекамцев

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Всероссийская гонка лыжников состоялась в минувшие выходные на территории спортивного комплекса «Батыр». Несмотря на 20-ти градусный мороз, на лыжи встали около трех тысяч нижнекамцев. В этом году дистанция для участников массового забега составила полтора километра. Отдельные забеги были организованы для сильнейших спортсменов, где женщинам предстояло преодолеть три километра, мужчинам — пять.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поздравил собравшихся с началом открытой массовой гонки «Лыжня России», отметив, что именно такие мероприятия всегда востребованы, так как объединяют людей разных возрастов и профессий — школьников, студентов, ветеранов спорта, работников учреждений и промышленных предприятий.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— «Лыжня России»— это бренд страны. Это место, где любители здорового образа жизни встречаются вместе, меряются силами и делятся хорошим настроением. Это праздник спорта, энергии и положительных эмоций. Я хочу поблагодарить наши промышленные компании, социальные учреждения, ветеранов и молодых активистов, которые пришли поделиться праздничным настроением, — сказал на открытии мероприятия Рамиль Муллин.

Одним из самых массовых и захватывающих стал забег работников промышленных предприятий города. На старт вышли сотрудники «ТАИФ-НК» нижнекамского предприятия СИБУРа, ТКГ-16 и ТАНЕКО.





предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»



Попробовал на себе трассу и инженер-технолог завода Бензинов нефтеперерабатывающего предприятия «ТАИФ-НК» Данил Габидуллин.



— Я всю свою жизнь занимаюсь спортом. Люблю плавание, бег. Сегодня с большим удовольствием встал на лыжи. Такие мероприятия сближают коллектив, дарят незабываемые эмоции, заряжают хорошим настроением на целый день, — с улыбкой сказал он.

Его коллега слесарь-ремонтник КГПТО Вячеслав Петров принял участие в гонке сильнейших. По его словам, лыжами он увлекся еще в школе. С тех пор старается держать себя в форме — зимой кататься на лыжах, летом — бегать в на стадионе или в лесу.

— Физкультура и спорт тренируют мышцы, силу, выносливость, положительным образом влияют на иммунитет, сохраняют способность к труду и активному образу жизни на долгие годы. А еще спорт является неотъемлемой частью успешной карьеры. Он помогают не только поддерживать физическое здоровье, но и развивать качества, необходимые для достижения профессиональных высот, — уверен Вячеслав Петров.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Сотрудники ТГК-16 тоже в числе постоянных участников «Лыжни России». Как признается инженер-эколог энергетического предприятия Айгуль Сафина, «Лыжня России» для нее одно из самых любимых массовых спортивных мероприятий.

— Я очень люблю лыжи. Всегда стараюсь участвовать в забегах, отстаиваю честь родного предприятия. Зимой покататься в лесу — это прекрасно. Помню в детве я всегда ходила с родителями на лыжах. Сейчас своих детей приучаю к спорту, здоровому образу жизни, — говорит она.

Инженер группы наладки испытаний Ирина Дербенева тоже не смогла остаться дома в свой выходной день, а вместе со своим коллективом приняла участие в забеге. «На предприятие я устроилась в 2003 году методистом по спорту. С тех пор я в спорте. Когда приходит молодежь, то направляю их по этому пути. Спорт — это жизнь, надо участвовать в различных мероприятиях».

По итогам забегов победители и призеры «Лыжни России» получили дипломы и памятные подарки. Но, как признаются организаторы мероприятия, проигравших здесь нет, каждый участник зарядился хорошим настроением, энергией и позитивом.

Лилия Егорова