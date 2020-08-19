Продукцию ТАИФ-НК отметили на конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Стали известны результаты конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», являющего региональным этапом программы «100 лучших товаров России».

По решению экспертной комиссии продукция АО «ТАИФ-НК» в очередной раз отмечена наградой: лауреатом признано «Топливо для реактивных двигателей марки РТ», дипломантом I степени признан «Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100».

Лучших производителей товаров и услуг Министерство промышленности и торговли РТ определяет ежегодно начиная с 2004 года. Главной целью конкурса является стимулирование республиканских предприятий к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Продукция АО «ТАИФ-НК» на республиканском и федеральных этапах конкурса ежегодно занимает лидирующие позиции.

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