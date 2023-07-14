ТАИФ-НК получил высокую оценку рейтинга поставщиков Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

По поручению АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ), Аналитическим кредитным агентством (АКРА), ежегодно проводится оценка контролеров поставки. Цель — определить надежность исполнения поставщиками своих обязательств по заключенным на биржевых торгах договоров.

Стабильно высокая оценка

Согласно методике расчетов, учитывающей широкий спектр факторов, насчитывающий добрый десяток позиций — от финансовой устойчивости компании в целом, до оценки торгового поведения, оценка может быть как «удовлетворительно» (от 1 до 3 баллов), так и «неудовлетворительно» (от 3 до 5 баллов).

У ТАИФ-НК, за расчетный период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023-го, по итогам оценки, 1,5 балла — общий результат и твердая единица по оценке торгового поведения.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

— Считаю, что это — отличный результат. Причем мы стабильно, ежегодно получаем высокую оценку, — в интервью «Реальному времени» рассказал начальник отдела поставки основного сырья и реализации нефтепродуктов АО «ТАИФ-НК» Рустем Хамидуллин.

Для каждой компании, представляющей свою продукцию на биржевых торгах, подобная оценка, по мнению эксперта, является важной составляющей успеха:

— В первую очередь это — доверие к производителю и поставщику. Покупатели, прежде чем делать ставку, обязательно смотрят на оценку. Отмечу, что начало этого года было не самым простым: железнодорожный транспорт, на который были переориентированы часть грузопотоков с других логистических цепочек, работал на пределе возможного и часть поставщиков свои поставки «продефолтили» — то есть не смогли вовремя отгрузить и доставить приобретателям. У нас ни одного срыва не было, — не без гордости за родную компанию сообщил Рустем Хамидуллин.

За год на СПбМТСБ продано 755 тыс. тонн продукции

Общий объем проданной АО «ТАИФ-НК» продукции на площадке товарно-сырьевой биржи, за период с июля 2022 года по экватор 2023 года, составил 755 тыс. тонн.

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

— Основная продукция, которая выставляется нами на СПбМТСБ — автомобильные бензины, дизельное и реактивное топливо. Также выставляем гранулированную серу и битумы. Строители дорог, правда, пока предпочитают работать по тендерам. Но, мое мнение, биржа — более удобный инструмент. Цены на бирже зависят от активности рынка и потребности в товарах. Итоговая стоимость может быть как выше стартовой, так и ниже. Только происходит все это в режиме реального времени и намного быстрее, чем в режиме тендера. Договоры рамочные. Гарантом сделки выступает биржа. Все прозрачно, — озвучил свое мнение Рустем Хамидуллин.

Основные объемы реализованной продукции были отгружены ТАИФ-НК и поставлены покупателям точно в срок.

В планах ТАИФ-НК серьезно расширить представленный на площадке СПбМТСБ ассортимент, в том числе за счет новых продуктов.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru. Реклама АО «ТАИФ-НК»

— Процедура введения новых инструментов на бирже занимает немного времени. Когда готовы все документы на конкретный продукт — подаем заявку и коллеги с биржи оперативно ее рассматривают и заводят новый инструмент. — пояснил журналисту «Реального времени» начальник отдела поставки основного сырья и реализации нефтепродуктов АО «ТАИФ-НК».

Арсений Фавстрицкий