Работники «ТАИФ-НК» готовы к нештатным ситуациям
Нефтепереработчики в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки и умения работников при тушении пожаров, а также знания норм и требований пожарной безопасности. На полигоне ПСЧ-33 нижнекамского филиала отряда Федеральной противопожарной службы Управления договорных подразделений по РТ прошли ежегодные соревнования по пожарной эстафете среди подразделений акционерного общества. Сотрудники какого цеха оказались самыми быстрыми и ловкими и что нужно знать о пожарной безопасности — в материале «Реального времени».
«Команды, на старт»
Соревнования начались с торжественного построения и поднятия флага. В этом году побороться за победу собрались 29 команд. В составе каждой команды — 5 участников. Многие из них участвуют в пожарной эстафете ежегодно.
— В нашем обществе эксплуатируется уникальное сложное технологическое оборудование. Пожарная безопасность — необходимое условие его работы. Мы уделяем большое внимание поддержанию боевой готовности наших подразделений, — подчеркнул начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью Антон Вахотин.
Пожарная эстафета состояла из четырех этапов. Судьи строго оценивали как правильность действий участников соревнований, так и время прохождения. На первом этапе надо было за максимально короткое время надеть противогаз и пробежать 100-метровую дистанцию.
На втором — развернуть пожарный рукав, подсоединить к пожарной машине и подать воду точно на условный очаг возгорания.
Третий этап — полоса препятствий: нефтепереработчики подтягивались и перелезали через высокий деревянный щит.
Самым сложным и наиболее приближенным к реальным условиям оказался четвертый этап соревнований. В полной экипировке — боевой одежде, шлеме, крагах и спецобуви — участники команд при помощи огнетушителя ликвидировали возгорание.
Приборист четвертого разряда Александр Чепко стал участником пожарной эстафеты впервые.
— Больше всего мне понравилось тушить пламя. Это буквально секунды, но они вызывают больше всего эмоций. Мы долго готовились к этим соревнованиям, повторяли теорию, несколько раз съездили на полигон, отрабатывали действия в цехе. Другие этапы тоже интересные, ребята выложились на полную. Надеемся на победу, — поделился Александр Чепко.
Нормы и правила ПБ
Кроме физической подготовки и умения обращаться с пожарным рукавом и огнетушителем, сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия показали высокий уровень теоретических знаний мер пожарной безопасности.
— До начала соревнований команды не знают, кто именно будет сдавать теоретическую подготовку. Мы проводим жеребьевку и определяем конкретных участников. В каждом билете — 20 вопросов по пожарной безопасности. Надо разбираться в пожарном инвентаре, типах огнетушителя, назубок знать порядок действий и правила поведения при возникновении возгорания, — объяснил правила теоретического этапа ведущий инженер отдела ПК за ПБ Николай Тукеев.
Результаты теоретического этапа идут в личный зачет.
— Хорошая теоретическая подготовка — это не просто раз в год ответить на 20 вопросов и забыть. Эти правила нужны нам на каждой смене. Знание норм и требований пожарной безопасности помогают в повседневной работе предотвратить возникновение нештатной ситуации, — уверен оператор технологических установок цеха №02 КГПТО Глеб Матвеев.
Лучшие из лучших
Перед церемонией награждения генеральный директор общества Максим Новиков поблагодарил организаторов и участников соревнований:
— Спасибо всем! Сегодня вы почувствовали в своих жилах силу и мощь, проявили их. Результат тренировок налицо. Вы — наши передовые работники, предприятие гордится такими бойцами. Вижу вашу энергию и желаю с таким же настроем дальше идти по жизни. Здоровья вам и успехов в работе! — напутствовал коллег Максим Новиков.
Дипломы победителям личного зачета вручал заместитель главного инженера Антон Николаев. Знанием теории пожарной безопасности отличились Глеб Матвеев, Егор Беспалов из цеха №06 КГПТО и Антон Наполов из цеха №09 НПЗ.
В общекомандном зачете победила команда цеха №02 КГПТО. Кубок победителя им вручил Максим Новиков. Второе место завоевала команда цеха №09 НПЗ, третье — сборная цеха №03 НПЗ.
— Мы ждали этой победы и очень рады ей! В течение всего года мы проводим в цехе учебно-тренировочные занятия, стараемся держать себя в хорошей физической форме. И соревнования, и тренировки сплачивают нас. Здесь важен командный дух, желание победить. Горжусь своими ребятами, каждый знает свое дело и отлично выступил. Наша победа, результаты других участников эстафеты доказывают, что добровольные пожарные дружины готовы к нештатным ситуациям. Мы обязательно продолжим тренировки, чтобы и в следующем году оставить переходящий кубок за собой, — признался капитан команды цеха №02 КГПТО начальник смены Равиль Шаяхметов.
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