Работники «ТАИФ-НК» готовы к нештатным ситуациям

Фото: Реальное время

Нефтепереработчики в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки и умения работников при тушении пожаров, а также знания норм и требований пожарной безопасности. На полигоне ПСЧ-33 нижнекамского филиала отряда Федеральной противопожарной службы Управления договорных подразделений по РТ прошли ежегодные соревнования по пожарной эстафете среди подразделений акционерного общества. Сотрудники какого цеха оказались самыми быстрыми и ловкими и что нужно знать о пожарной безопасности — в материале «Реального времени».

«Команды, на старт»



Соревнования начались с торжественного построения и поднятия флага. В этом году побороться за победу собрались 29 команд. В составе каждой команды — 5 участников. Многие из них участвуют в пожарной эстафете ежегодно.

Тушить пламя участникам предстояло в полной защитной экипировке. Артем Рябов

— В нашем обществе эксплуатируется уникальное сложное технологическое оборудование. Пожарная безопасность — необходимое условие его работы. Мы уделяем большое внимание поддержанию боевой готовности наших подразделений, — подчеркнул начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью Антон Вахотин.



Судьи строго следили за действиями пожарных дружинников. Артем Рябов

Пожарная эстафета состояла из четырех этапов. Судьи строго оценивали как правильность действий участников соревнований, так и время прохождения. На первом этапе надо было за максимально короткое время надеть противогаз и пробежать 100-метровую дистанцию.



Равиль Шаяхметов и Динар Шагавеев готовятся поразить цель струей воды из пожарного ствола. Артем Рябов

На втором — развернуть пожарный рукав, подсоединить к пожарной машине и подать воду точно на условный очаг возгорания.



Попасть струей воды в мяч не так-то просто. Артем Рябов

Третий этап — полоса препятствий: нефтепереработчики подтягивались и перелезали через высокий деревянный щит.



Самым сложным и наиболее приближенным к реальным условиям оказался четвертый этап соревнований. В полной экипировке — боевой одежде, шлеме, крагах и спецобуви — участники команд при помощи огнетушителя ликвидировали возгорание.

Самый зрелищный этап пожарной эстафеты. Артем Рябов

Приборист четвертого разряда Александр Чепко стал участником пожарной эстафеты впервые.



— Больше всего мне понравилось тушить пламя. Это буквально секунды, но они вызывают больше всего эмоций. Мы долго готовились к этим соревнованиям, повторяли теорию, несколько раз съездили на полигон, отрабатывали действия в цехе. Другие этапы тоже интересные, ребята выложились на полную. Надеемся на победу, — поделился Александр Чепко.

Нормы и правила ПБ

Кроме физической подготовки и умения обращаться с пожарным рукавом и огнетушителем, сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия показали высокий уровень теоретических знаний мер пожарной безопасности.

Участники отвечают на вопросы под пристальным надзором сотрудников нижнекамского филиала отряда Федеральной противопожарной службы Управления договорных подразделений по РТ. Артем Рябов

— До начала соревнований команды не знают, кто именно будет сдавать теоретическую подготовку. Мы проводим жеребьевку и определяем конкретных участников. В каждом билете — 20 вопросов по пожарной безопасности. Надо разбираться в пожарном инвентаре, типах огнетушителя, назубок знать порядок действий и правила поведения при возникновении возгорания, — объяснил правила теоретического этапа ведущий инженер отдела ПК за ПБ Николай Тукеев.



Николай Тукеев: «До начала соревнований команды не знают, кто именно будет сдавать теоретическую подготовку». Артем Рябов

Результаты теоретического этапа идут в личный зачет.



— Хорошая теоретическая подготовка — это не просто раз в год ответить на 20 вопросов и забыть. Эти правила нужны нам на каждой смене. Знание норм и требований пожарной безопасности помогают в повседневной работе предотвратить возникновение нештатной ситуации, — уверен оператор технологических установок цеха №02 КГПТО Глеб Матвеев.

Лучшие из лучших

Перед церемонией награждения генеральный директор общества Максим Новиков поблагодарил организаторов и участников соревнований:

— Спасибо всем! Сегодня вы почувствовали в своих жилах силу и мощь, проявили их. Результат тренировок налицо. Вы — наши передовые работники, предприятие гордится такими бойцами. Вижу вашу энергию и желаю с таким же настроем дальше идти по жизни. Здоровья вам и успехов в работе! — напутствовал коллег Максим Новиков.

Руководители общества и сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия, отличившиеся знанием теории пожарной безопасности. Артем Рябов

Дипломы победителям личного зачета вручал заместитель главного инженера Антон Николаев. Знанием теории пожарной безопасности отличились Глеб Матвеев, Егор Беспалов из цеха №06 КГПТО и Антон Наполов из цеха №09 НПЗ.



Лучшие из лучших. Артем Рябов

В общекомандном зачете победила команда цеха №02 КГПТО. Кубок победителя им вручил Максим Новиков. Второе место завоевала команда цеха №09 НПЗ, третье — сборная цеха №03 НПЗ.



Команда цеха 02 КГПТО. Артем Рябов

— Мы ждали этой победы и очень рады ей! В течение всего года мы проводим в цехе учебно-тренировочные занятия, стараемся держать себя в хорошей физической форме. И соревнования, и тренировки сплачивают нас. Здесь важен командный дух, желание победить. Горжусь своими ребятами, каждый знает свое дело и отлично выступил. Наша победа, результаты других участников эстафеты доказывают, что добровольные пожарные дружины готовы к нештатным ситуациям. Мы обязательно продолжим тренировки, чтобы и в следующем году оставить переходящий кубок за собой, — признался капитан команды цеха №02 КГПТО начальник смены Равиль Шаяхметов.

