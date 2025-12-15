Нижнекамские кадеты — победители и призеры олимпиады «Служу Отчизне! Служу народу!»

Кадеты показали блестящие знания по пяти предметам

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Казани подвели итоги республиканской олимпиады школьников «Служу Отчизне! Служу народу!» для кадетских организаций. Учащиеся Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина показали блестящие знания по математике, физике, русскому языку, истории и ОБЗР. Из 50 кадетов, представляющих Нижнекамск, пятеро стали победителями, 38 — призерами.

— Наша кадетская школа достигла отличных результатов среди 15 учебных кадетских организаций. Наши ученики — будущие инженеры, инженеры-военные, что требует от детей глубоких знаний в профильных предметах. Математика, физика и химия должны стать их профессией. Также важно изучать географию, историю, литературу и языки для успешной коммуникации. Результаты по олимпиаде подтверждают: мы воспитываем гармонично развитых личностей, — рассказала директор кадетского корпуса Ирина Плаксина.

До Казани нижнекамские кадеты доехали на комфортабельных автобусах, которые предоставил давний партнер корпуса «ТАИФ-НК».

— «ТАИФ-НК» всегда рядом. Например, в прошлом году компания выделила значительные средства, что позволило улучшить нашу техническую базу. В этот раз они также оказали поддержку в непростых для нас условиях, предоставив транспорт. И благодаря предприятию мы смогли поучаствовать в олимпиаде. Искренняя благодарность и низкий поклон руководству компании. Если у нас возникают какие-либо проблемы или вопросы, я всегда обращаюсь за советом и помощью и, как правило, получаю положительный ответ, — сказала Ирина Плаксина.

Высокие результаты на олимпиаде «Служу Отчизне! Служу народу!» укрепили позиции нижнекамского кадетского корпуса среди других кадетских организаций Татарстана. Директор корпуса Ирина Плаксина уверена, что с таким партнером, как «ТАИФ-НК», кадеты продолжат достигать успехов в учебе, по окончании корпуса смогут поступить в ведущие военные инженерные вузы и внести значительный вклад в развитие страны.

Реклама АО «ТАИФ-НК».

Лилия Егорова