«ТАИФ-НК» — это сплоченный кулак, где на входе татарстанская нефть, на выходе — высококачественная продукция»

Ко Дню химика на нефтеперерабатывающем предприятии отметили лучших работников

Фото: Артем Рябов

В АО «ТАИФ-НК» прошло торжественное чествование работников, приуроченное к профессиональному празднику День химика. Свои заслуженные награды получили слесари по ремонту технологических установок, прибористы, операторы технологических установок, метрологи, машинисты, электрогазосварщики и токари. Всего порядка 200 человек. О том, на ком держится нефтеперерабатывающая отрасль Татарстана, — в репортаже «Реального времени».

Химик — это призвание

Перед началом церемонии награждения в зале чувствовалось небольшое волнение. Виновники торжества знали лишь о том, что их будут поздравлять по случаю Дня химика. Однако какие награды кто получит, до последнего оставалось в секрете.

Обстановку разрядил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. С присущим ему чувством юмора и дружелюбием он поздравил коллег с профессиональным праздником.

Перед началом церемонии награждения в зале чувствовалось небольшое волнение. Артем Рябов

— Меня часто спрашивают, к какому профессиональному празднику нас можно отнести: День химика или День нефтяника? 1 октября 1980 года был выпущен указ Верховного Совета СССР о государственных международных праздниках, в числе которых значился День работников химической и нефтехимической промышленности. Для себя я давно перестал разделять НПЗ, ЗБ и КГПТО. Нет ни одного НПЗ, который бы не направлял свои мощности в сторону нефтехимии. СУГ и нафта — это основа, один из столпов «ТАИФ-НК». Второе — это получение высококачественных топлив. Для нас это не просто физический процесс. Химичим как можем. Имеем высококачественные товарные бензины, реактивное и дизельное топливо. «ТАИФ-НК» — это сплоченный кулак, где на входе татарстанская нефть, на выходе — высококачественная продукция, — с гордостью подчеркнул Максим Новиков.



По его мнению, сжиженные углеводородные газы и нафта представляют собой ценнейшие ресурсы для нефтехимической отрасли. Эти продукты играют ключевую роль в глобальных вопросах нефтепереработки. А еще «ТАИФ-НК» гордится своими высококачественными бензинами, реактивным и дизельным топливом.

Какие награды кто получит, до последнего оставалось в секрете. Артем Рябов

— Еще одна наша фишка — нефтяной остаток. Ранее он считался маломаржинальным, но «ТАИФ-НК» реализовал уникальный проект — запустил установку КОГГ. Она завершает цикл глубокой переработки нефти. За три месяца нам удалось извлечь из тонны сырья 94,8% светлых нефтепродуктов. Это достойно аплодисментов. Хочу поздравить вас с Днем химика. Мы единая семья, и важнее всего поддерживать эту сплоченность. Впереди у нас много работы. Мы стремимся идти в ногу со временем, внедряя новые технологии и разрабатывая международные стандарты качества, — подытожил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



«ТАИФ-НК» дал мне все»



Поздравить нефтепереработчиков с профессиональным праздником приехала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. По ее словам, город развивается и если раньше Нижнекамск называли только городом химиков, то теперь называют столицей нефтепереработки и нефтехимии.



— Мы гордимся нашими предприятиями, а самое главное — людьми. Каждый ваш рабочий день, когда вы приходите на смену, будь то утром или вечером, — это вклад в развитие Нижнекамска. — Хочу поблагодарить за надежное партнерство компанию «ТАИФ-НК». Нижнекамску повезло. Наши предприятия не только стремятся к высоким производственным показателям, но и являются надежными социальными партнерами, которые решают многие важные задачи для жителей района. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, мирного неба над нашей головой, — пожелала Марина Камелина.

Поздравить нефтепереработчиков с профессиональным праздником приехала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. Артем Рябов

Затем заместитель мэра вручила заслуженные награды работникам предприятия. Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» были награждены главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов, главный инженер НПЗ Айрат Юсупов и заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям Марат Идрисов.



— «ТАИФ-НК» дал мне все. Я пришел сюда в 2016 году в качестве инженера-технолога отдела перспективного развития. Занимался битумной тематикой и каталитическим реформингом. Затем перешел в управляющую компанию ТАИФ и в конце 2024 года снова вернулся на должность заместителя генерального директора по развитию в направлении НИЦ. Нужно постоянно развиваться, внедрять что-то новое, чтобы повышать эффективность работы и улучшать условия труда. Спасибо, за высокую оценку моей работы. Я бы сказал, что это результат командной работы, — поделился впечатлениями после награждения заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям Марат Идрисов.

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» был награжден заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям Марат Идрисов. Артем Рябов

Ряд работников были отмечены Благодарностью Кабинета министров РТ, почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РТ, Благодарностью заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ, почетными грамотами и благодарственными письмами главы муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район».



«Рад, что судьба меня сюда привела»



Почетные грамоты от «ТАИФ» работникам предприятия вручил исполнительный директор по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Фарид Минигулов.



— Передаю вам большой привет из Казани от нашей головной компании. Наилучшие пожелания, прежде всего здоровья и успехов! Я знаю не понаслышке, как это — работать на химическом производстве. Спасибо вам за то, что всегда думаете о безопасности и о качественных показателях. Поздравляю всех с профессиональным праздником! — поздравил он.



Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» в этот день отметили машиниста технологических насосов КГПТО Айрата Гайнутдинова. На предприятие он пришел пять лет назад, до этого 15 лет проработал на ТЭЦ.



— Очень рад, что судьба меня привела сюда. Коллектив дружный, руководство хорошее. Зарплата достойная. В наше время что еще нужно? Мне здесь очень нравится, все устраивает. Любому человеку приятно, когда его труды высоко оценивают. Рад стараться — работаем дальше! — поделился он.

Ряд работников были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Артем Рябов

Благодарственным письмом АО «ТАИФ-НК» отметили и инженера-технолога производственно-технического отдела КГПТО Ильсура Замалетдинова. Он устроился в АО «ТАИФ-НК» сразу после завершения обучения в Казанском химико-технологическом институте.



— В юности все мальчишки мечтали о работе на нефтяных или химических предприятиях. Мои ожидания от профессии полностью совпали с реальностью. Предприятие, на котором я тружусь, обладает отличной репутацией. Искренне рад, что выбрал эту сферу. Начинал я диспетчером, затем перешел в отдел, став специалистом первой категории, — отметил Ильсур.



Награждение стало полной неожиданностью и для слесаря по обслуживанию тепловых сетей КГПТО Айрата Мухаметова. Его также отметили благодарственным письмом АО «ТАИФ-НК».





Награждение стало полной неожиданностью и для слесаря по обслуживанию тепловых сетей КГПТО Айрата Мухаметова. Артем Рябов

— Приятно, что мой труд оценили. Я хотел бы пожелать своим коллегам трудиться и преодолевать трудности, которые возникают в работе. В мои обязанности входит обслуживание основных цехов: подаем пар, воду и промтеплофильтры для их работы. Мы также отвечаем за отопительные батареи и приточно-вентиляционные камеры. От нашей работы зависит комфорт в помещениях, чтобы было тепло и светло. Я ни разу не пожалел о том, что пришел на это предприятие. Когда я устраивался, здесь появилась программа социальной ипотеки. Благодаря этому я смог приобрести жилье, — признался он.



Благодарственное письмо АО «ТАИФ-НК» из рук генерального директора предприятия Максима Новикова получила и специалист отдела материально-технического снабжения Ольга Ситдикова. На «ТАИФ-НК» она работает с марта 2015 года. Начинала карьеру кладовщиком в первом цехе КГПТО.

Благодарственное письмо АО «ТАИФ-НК» получила специалист отдела материально-технического снабжения Ольга Ситдикова. Артем Рябов

— Я горжусь тем, что тружусь на предприятии, где есть такое уникальное производство, как КГПТО. Мне очень нравится работать под руководством нашего генерального директора Максима Анатольевича Новикова. Он привнес в коллектив множество положительных изменений как для молодежи, так и для старшего поколения. В компании регулярно проходят спортивные мероприятия, и руководство ценит и поддерживает сотрудников. Эта награда стала для меня важным признанием. Я рада быть частью нашей команды, — призналась она.



Официальную часть торжественной церемонии награждения разбавляли творческие коллективы города, которые в песнях и танцах показывали работникам нефтеперерабатывающего предприятия свое уважение и признание.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

В завершение мероприятия Максим Новиков тепло поздравил футбольную команду «ТАИФ-НК», которая заняла почетное третье место в турнирной таблице Первенства города по футзалу. По его словам, любовь к своему делу, родине, семье и спорту — вот что всегда отличало работников АО «ТАИФ-НК». Несмотря ни на что, они готовы вкладывать свое время, силы и энергию в производство, а это и есть истинное трудолюбие.