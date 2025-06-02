«ТАИФ-НК» — это сплоченный кулак, где на входе татарстанская нефть, на выходе — высококачественная продукция»
Ко Дню химика на нефтеперерабатывающем предприятии отметили лучших работников
В АО «ТАИФ-НК» прошло торжественное чествование работников, приуроченное к профессиональному празднику День химика. Свои заслуженные награды получили слесари по ремонту технологических установок, прибористы, операторы технологических установок, метрологи, машинисты, электрогазосварщики и токари. Всего порядка 200 человек. О том, на ком держится нефтеперерабатывающая отрасль Татарстана, — в репортаже «Реального времени».
Химик — это призвание
Перед началом церемонии награждения в зале чувствовалось небольшое волнение. Виновники торжества знали лишь о том, что их будут поздравлять по случаю Дня химика. Однако какие награды кто получит, до последнего оставалось в секрете.
Обстановку разрядил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. С присущим ему чувством юмора и дружелюбием он поздравил коллег с профессиональным праздником.
— Меня часто спрашивают, к какому профессиональному празднику нас можно отнести: День химика или День нефтяника? 1 октября 1980 года был выпущен указ Верховного Совета СССР о государственных международных праздниках, в числе которых значился День работников химической и нефтехимической промышленности. Для себя я давно перестал разделять НПЗ, ЗБ и КГПТО. Нет ни одного НПЗ, который бы не направлял свои мощности в сторону нефтехимии. СУГ и нафта — это основа, один из столпов «ТАИФ-НК». Второе — это получение высококачественных топлив. Для нас это не просто физический процесс. Химичим как можем. Имеем высококачественные товарные бензины, реактивное и дизельное топливо. «ТАИФ-НК» — это сплоченный кулак, где на входе татарстанская нефть, на выходе — высококачественная продукция, — с гордостью подчеркнул Максим Новиков.
По его мнению, сжиженные углеводородные газы и нафта представляют собой ценнейшие ресурсы для нефтехимической отрасли. Эти продукты играют ключевую роль в глобальных вопросах нефтепереработки. А еще «ТАИФ-НК» гордится своими высококачественными бензинами, реактивным и дизельным топливом.
— Еще одна наша фишка — нефтяной остаток. Ранее он считался маломаржинальным, но «ТАИФ-НК» реализовал уникальный проект — запустил установку КОГГ. Она завершает цикл глубокой переработки нефти. За три месяца нам удалось извлечь из тонны сырья 94,8% светлых нефтепродуктов. Это достойно аплодисментов. Хочу поздравить вас с Днем химика. Мы единая семья, и важнее всего поддерживать эту сплоченность. Впереди у нас много работы. Мы стремимся идти в ногу со временем, внедряя новые технологии и разрабатывая международные стандарты качества, — подытожил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.
«ТАИФ-НК» дал мне все»
Поздравить нефтепереработчиков с профессиональным праздником приехала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. По ее словам, город развивается и если раньше Нижнекамск называли только городом химиков, то теперь называют столицей нефтепереработки и нефтехимии.
— Мы гордимся нашими предприятиями, а самое главное — людьми. Каждый ваш рабочий день, когда вы приходите на смену, будь то утром или вечером, — это вклад в развитие Нижнекамска. — Хочу поблагодарить за надежное партнерство компанию «ТАИФ-НК». Нижнекамску повезло. Наши предприятия не только стремятся к высоким производственным показателям, но и являются надежными социальными партнерами, которые решают многие важные задачи для жителей района. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, мирного неба над нашей головой, — пожелала Марина Камелина.
Затем заместитель мэра вручила заслуженные награды работникам предприятия. Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» были награждены главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов, главный инженер НПЗ Айрат Юсупов и заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям Марат Идрисов.
— «ТАИФ-НК» дал мне все. Я пришел сюда в 2016 году в качестве инженера-технолога отдела перспективного развития. Занимался битумной тематикой и каталитическим реформингом. Затем перешел в управляющую компанию ТАИФ и в конце 2024 года снова вернулся на должность заместителя генерального директора по развитию в направлении НИЦ. Нужно постоянно развиваться, внедрять что-то новое, чтобы повышать эффективность работы и улучшать условия труда. Спасибо, за высокую оценку моей работы. Я бы сказал, что это результат командной работы, — поделился впечатлениями после награждения заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям Марат Идрисов.
Ряд работников были отмечены Благодарностью Кабинета министров РТ, почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РТ, Благодарностью заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ, почетными грамотами и благодарственными письмами главы муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район».
«Рад, что судьба меня сюда привела»
Почетные грамоты от «ТАИФ» работникам предприятия вручил исполнительный директор по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Фарид Минигулов.
— Передаю вам большой привет из Казани от нашей головной компании. Наилучшие пожелания, прежде всего здоровья и успехов! Я знаю не понаслышке, как это — работать на химическом производстве. Спасибо вам за то, что всегда думаете о безопасности и о качественных показателях. Поздравляю всех с профессиональным праздником! — поздравил он.
Почетной грамотой АО «ТАИФ-НК» в этот день отметили машиниста технологических насосов КГПТО Айрата Гайнутдинова. На предприятие он пришел пять лет назад, до этого 15 лет проработал на ТЭЦ.
— Очень рад, что судьба меня привела сюда. Коллектив дружный, руководство хорошее. Зарплата достойная. В наше время что еще нужно? Мне здесь очень нравится, все устраивает. Любому человеку приятно, когда его труды высоко оценивают. Рад стараться — работаем дальше! — поделился он.
Благодарственным письмом АО «ТАИФ-НК» отметили и инженера-технолога производственно-технического отдела КГПТО Ильсура Замалетдинова. Он устроился в АО «ТАИФ-НК» сразу после завершения обучения в Казанском химико-технологическом институте.
— В юности все мальчишки мечтали о работе на нефтяных или химических предприятиях. Мои ожидания от профессии полностью совпали с реальностью. Предприятие, на котором я тружусь, обладает отличной репутацией. Искренне рад, что выбрал эту сферу. Начинал я диспетчером, затем перешел в отдел, став специалистом первой категории, — отметил Ильсур.
Награждение стало полной неожиданностью и для слесаря по обслуживанию тепловых сетей КГПТО Айрата Мухаметова. Его также отметили благодарственным письмом АО «ТАИФ-НК».
— Приятно, что мой труд оценили. Я хотел бы пожелать своим коллегам трудиться и преодолевать трудности, которые возникают в работе. В мои обязанности входит обслуживание основных цехов: подаем пар, воду и промтеплофильтры для их работы. Мы также отвечаем за отопительные батареи и приточно-вентиляционные камеры. От нашей работы зависит комфорт в помещениях, чтобы было тепло и светло. Я ни разу не пожалел о том, что пришел на это предприятие. Когда я устраивался, здесь появилась программа социальной ипотеки. Благодаря этому я смог приобрести жилье, — признался он.
Благодарственное письмо АО «ТАИФ-НК» из рук генерального директора предприятия Максима Новикова получила и специалист отдела материально-технического снабжения Ольга Ситдикова. На «ТАИФ-НК» она работает с марта 2015 года. Начинала карьеру кладовщиком в первом цехе КГПТО.
— Я горжусь тем, что тружусь на предприятии, где есть такое уникальное производство, как КГПТО. Мне очень нравится работать под руководством нашего генерального директора Максима Анатольевича Новикова. Он привнес в коллектив множество положительных изменений как для молодежи, так и для старшего поколения. В компании регулярно проходят спортивные мероприятия, и руководство ценит и поддерживает сотрудников. Эта награда стала для меня важным признанием. Я рада быть частью нашей команды, — призналась она.
Официальную часть торжественной церемонии награждения разбавляли творческие коллективы города, которые в песнях и танцах показывали работникам нефтеперерабатывающего предприятия свое уважение и признание.
В завершение мероприятия Максим Новиков тепло поздравил футбольную команду «ТАИФ-НК», которая заняла почетное третье место в турнирной таблице Первенства города по футзалу. По его словам, любовь к своему делу, родине, семье и спорту — вот что всегда отличало работников АО «ТАИФ-НК». Несмотря ни на что, они готовы вкладывать свое время, силы и энергию в производство, а это и есть истинное трудолюбие.
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