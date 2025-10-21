Обзорная экскурсия студентов КНИТУ в закулисье «ТАИФ-НК»

Во время экскурсии по «ТАИФ-НК» студенты увидели «кухню» КГПТО: производство комбинированного термогидрокрекинга, производство фракционирования, производство серы, производство азота и воздуха, вспомогательные цеха, строительную площадку будущего Научно-исследовательского центра. В центральной операторной пообщались с операторами технологических установок и начальниками смен. В заводской лаборатории студенты посмотрели процесс контроля качества входящего сырья и готовой продукции. Заключительной точкой маршрута стал цех локальной очистки сточных вод, где забота об экологии и охрана окружающей среды гармонично взаимосвязаны с производственными процессами.
