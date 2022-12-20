Дети сотрудников «ТАИФ-НК» стали участниками новогоднего представления

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В преддверии нового года АО «ТАИФ-НК» подарило детям своих сотрудников зимнюю сказку — новогоднее представление, главными героями которого стали Дедушка Мороз, Снегурочка, веселые гномы, злодей Гринч и его верный пес Макс. Спектакль под названием «Новая история Гринча, или Успеть разбудить Дедушку Мороза» проходил в стенах музыкального училища Нижнекамска.

Маленькие зрители с интересом наблюдали за тем, как Гринч, введя в заблуждение и усыпив Дедушку Мороза, пытался похитить Новый год и подарки для детей. Ребята искренне переживали за доброго волшебника и помогали гномам перехитрить злодея. В итоге победила дружба. Гринч понял, что совершил плохой поступок, извинился перед гостями, пригласил Дедушку Мороза на сцену и пожелал всем счастливого Нового года.

Вместе с добрым волшебником ребята погрузились в сказочный мир песен, танцев, загадок и сюрпризов. Маленькие зрители ловили мыльные пузыри и перекидывали друг другу большие воздушные шары, подпевали сказочным персонажам и лихо пританцовывали под известные песни из детских мультфильмов. Радостной и незабываемой была встреча со сверкающей огнями елочкой.

На праздник многие ребята пришли в карнавальных костюмах. В зале можно было увидеть супергероев, зайчиков и мишек, сказочных фей и ведьм. Выступление артистов дети смотрели с широко открытыми глазами, не спуская улыбки с лиц.

Среди зрителей были Аделя и Диляра Мифтаховы. Их папа работает на заводе бензинов АО «ТАИФ-НК». Новогодний спектакль девочки посетили вместе с родителями. Как признался глава семьи Айрат Мифтахов, представление понравилось не только детям, но и взрослым.

— Замечательное представление. Девочки в восторге. Спасибо большое за организацию праздничного мероприятия. Зарядились положительными эмоциями на целый день, — отметил Айрат.

Бухгалтер АО «ТАИФ-НК» Олеся Бокова пришла на праздник с дочкой Евой. На девочке было нарядное желтое платье, на голове — красивый бант. Все представление Ева не сидела на месте, а танцевала и охотно выполняла шуточные задания от Деда Мороза.

— Дети пришли нарядные, их переполняли эмоции. Ребята стали не просто зрителями, а активными участниками новогоднего представления. Спасибо большое. Как всегда, все на высшем уровне, — сказала мама Евы.

— Больше всего мне понравилась Снегурочка. Она очень красивая. А еще понравились гномы. Я долго смеялась, когда увидела их смешные шапочки — колпачки, — поделилась впечатлением Ева.

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По окончании спектакля каждый желающий мог сфотографироваться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Для этого в холле музыкального училища была установлена празднично украшенная фотозона. Здесь же юных зрителей встречали сказочные гномы. После спектакля и фотосессии ребята получили сладкие подарки. Но и на этом сюрпризы не закончились. Помимо сказочного представления детей сотрудников АО «ТАИФ-НК» ждут новогодние подарки.

— Поздравляю всех сотрудников компании «ТАИФ-НК» и членов их семей с наступающим Новым годом. Любимый всеми праздник традиционно воплощает самые светлые надежды, ожидание чудес и веру в лучшее. Желаю вам и вашим близким семейного благополучия, крепкого здоровья и исполнения заветных желаний, — подытожил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.



Лилия Егорова, фото АО «ТАИФ-НК»