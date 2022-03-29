В ТАИФ-НК впервые состоялись корпоративные соревнования по пулевой стрельбе

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В стрелковом тире СК «Нефтехимик» прошли соревнования по пулевой стрельбе среди сотрудников АО «ТАИФ-НК». Мастера спорта международного класса по стендовой стрельбе и опытные инструкторы научили новичков безопасному обращению с оружием и помогли стрелкам со стажем отточить мастерство.



— Спортивная стрельба — это уникальный вид спорта, который укрепляет силу духа, развивает самообладание, силовую и статическую выносливость, ловкость, находчивость. Кроме того занятия стрельбой дают необычайный заряд эмоций и адреналина, — говорит Александр Макаров, начальник стрелкового тира СК «Нефтехимик».



Соревнования по пулевой стрельбе в АО «ТАИФ-НК» были организованы впервые. В них приняли участие более 40 человек, среди тех, кто пришел проверить свою меткость, были и девушки. Участникам состязания предстояло выстрелить из спортивного оружия по круглым мишеням с огневой зоной 50 метров. Каждый стрелок сделал три пробных и пять зачетных выстрелов.



— Ранее никогда не приходилось стрелять. Очень интересно было попробовать. Появился спортивный азарт. Сначала нам провели подробный инструктаж, объяснили, как вести себя на огневом рубеже, всю информацию донесли. Теперь ждем своей очереди попытать удачу, — говорит специалист по охране труда АО «ТАИФ-НК» Ирина Пермякова.



— Первые два пробных выстрела я попал в десятку, третий в девятку. Остальные пять выстрелов дались нелегко, запотевали очки. Для первого раза результат удачный. Я очень рад, что принял участие в соревнованиях по пулевой стрельбе. Пообщались с коллегами, зарядились отличным настроением, — говорит Ринат Яминов, оператор НПЗ АО «ТАИФ-НК».



— Я люблю пулевую стрельбу, на предыдущей работе приходилось уже участвовать в соревнованиях. Настроение боевое. Спасибо большое нашему руководству за предоставленную возможность попробовать свои силы. Такие соревнования сближают коллектив, дарят положительные эмоции, — отмечает специалист по охране труда АО «ТАИФ-НК» Наталья Самохина.

По итогам соревнований лучших стрелков среди мужчин и женщин наградили дипломами и призами.



— Любой работодатель заинтересован, чтобы работники были здоровыми, трудоспособными и бодрыми, а производительность труда росла. И многие уже понимают, что для этого мало заботиться только об условиях труда — нужно, чтобы сотрудники имели возможность заняться спортом, увлекательно проводили досуг, хорошо отдыхали, — говорит председатель СТК АО «ТАИФ-НК» Ольга Никитина.



Для АО «ТАИФ-НК» популяризация спорта и здорового образа жизни — одно из основных направлений корпоративной социальной политики. В компании стараются создать все условия для занятий физической культурой и спортом. Сотрудники предприятия играют в футбол, волейбол, настольный теннис, посещают арендованные предприятием ледовые площадки и бассейн. По игровым видам спорта проводятся спортивные соревнования, зимой проходят лыжные гонки. Количество желающих заняться физической культурой в АО «ТАИФ-НК» ежегодно растет.

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