ТАИФ-НК презентовал свою продукцию на всероссийском смотре-конкурсе «Лучшее звено ГДЗС России»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Лучшие из лучших



В Нижнекамске впервые состоялись всероссийские соревнования сильнейших бойцов «пожарного спецназа» МЧС России. Место проведения финального этапа смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» выбрано не случайно. Именно в Нижнекамске сосредоточены крупнейшие нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия Татарстана. Ознакомиться с продукцией компаний можно было на специализированной выставке.

На торжественное открытие соревнований прибыли почетные гости, среди которых заместитель министра МЧС России Илья Денисов. До начала состязаний он осмотрел стенды предприятий.

По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова, на сегодняшний день компания является лидером в области глубокой нефтепереработки. Ассортимент производимых на предприятии нефтепродуктов включает более 50 наименований. Основные виды — это дизельное топливо, нафта, автомобильный бензин, керосин и авиакеросин, вакуумный газойль и мазут.

— Направленность «ТАИФ-НК» — это глубокая нефтепереработка с получением высокомаржинальных и высококачественных нефтепродуктов. Наши показатели одни из самых лучших по стране. Отбор светлых нефтепродуктов составляет более 90%, — отметил Максим Новиков.

Особое внимание в АО «ТАИФ-НК» уделяют промышленной безопасности и охране труда. Профилактические мероприятия по промышленной безопасности выполняются в соответствии с положением «О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах». Для их реализации созданы комиссии производственного контроля.



Кроме того, для поддержания в боевой готовности персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты, раз в год проходят соревнования по пожарной эстафете среди добровольных дружин и нештатных аварийно-спасательных формирований АО «ТАИФ-НК». Это позволяет совершенствовать навыки эффективного использования первичных средств пожаротушения, применения индивидуальных средств защиты и проведения аварийно-спасательных работ, поддержание оперативной готовности персонала к локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций.



— Мы всегда стремимся к отметке ноль по недопущению аварий. На данный момент так оно и есть. Но, чтобы достигать таких результатов, нужно ежедневно работать в этом направлении. Отдельную благодарность хочу выразить работникам предприятия, которые участвуют в добровольно-пожарных формированиях, постоянно совершенствуются в этом деле. Скоро и у нас пройдут соревнования среди добровольно-пожарных дружин на кубок «ТАИФ-НК», — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Он также отметил, что взаимодействие АО «ТАИФ-НК» с профессиональной пожарной охраной, газоспасательными отрядами прослеживается на всех уровнях. Раз в неделю в компании проходят учебно-тренировочные занятия со спасательными службами по ликвидации и локализации аварий на производстве.



«Компании ориентированы на безопасность»



Тесное взаимосотрудничество промышленников и профессиональных пожарных частей во время выступления отметил руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин.



— Хочу поблагодарить наши промышленные предприятия, несмотря на все сложности, они всегда рядом, поддерживают пожарные подразделения. Сегодня не просто иметь такую технику, силу, мощь. Это требует больших затрат. Это говорит о том, что компании ориентированы на безопасность, — обратился он к присутствующим.



Начальник главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин подчеркнул, что без поддержки властей и промышленных предприятий соревнования могли бы и вовсе не состояться.

— Татарстан — спортивная держава. Без поддержки МЧС России, правительства Татарстана провести это мероприятие было бы затруднительно. Мы очень благодарны руководителям нефтехимического комплекса за то, что нам выпала честь организовать смотр-конкурс в Нижнекамске, — сообщил он.

Соревнования среди элиты пожарных подразделений проходили в течение трех дней на учебно-тренировочном полигоне пожарно-спасательной части № 33 Нижнекамского отряда Федеральной противопожарной службы — филиала ФГБУ «Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан».



В борьбе за главный приз принимали участие девять команд — победителей региональных соревнований в федеральных округах. Честь Приволжского федерального округа отстаивала команда пожарно-спасательной части № 62 по охране города Нижнекамска.



— Хочу поздравить и поблагодарить всех участников смотра-конкурса, руководство Татарстана, Нижнекамска за вклад в организацию профессиональных соревнований. Большое количество жизней на пожаре спасают именно газодымозащитники. Сегодня вы показываете наивысший уровень профессионализма. Уверен победят сильнейшие, но проигравших не будет, — сказал заместитель Министра МЧС России Илья Денисов.



После церемонии открытия, пожарный спецназ начал поочередно преодолевать пожарную полосу препятствий, состоящую из нескольких этапов. Победителем всероссийского смотра-конкурса стали представители пожарно-спасательной части № 62 по охране города Нижнекамска, показавшие в сумме наименьшее время выполнения всех упражнений.



АО «ТАИФ-НК» поздравляет команду пожарно-спасательной части № 62 по охране города Нижнекамска с победой во всероссийских соревнованиях. Желает им дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, новых успехов и побед!

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Лилия Егорова, фото АО «ТАИФ-НК»