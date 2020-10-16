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Промышленность

Работники ТАИФ-НК очистили от мусора берег озера Каракуль

15:25, 16.10.2020 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 1
Работники ТАИФ-НК очистили от мусора берег озера Каракуль
Фото: АО «ТАИФ-НК»

Работники АО «ТАИФ-НК» присоединились к республиканской акции «Чистый
берег». Представители компании вышли на уборку прибрежной зоны озера
Каракуль и за несколько часов очистили береговую линию от накопившегося за лето мусора. В экологическом мероприятии работники нефтеперерабатывающей компании участвуют ежегодно, внося свой вклад в сохранение природных ресурсов Республики Татарстан.

Всего с территории уникального озера Каракуль, в котором ученые обнаружили два краснокнижных растения — белоснежную кувшинку и бутон желтый, было вывезено более 10 кубометров мусора.

ТАИФ-НК, как социально-ответственное предприятие, ежегодно участвует в различных мероприятиях экологической направленности: городских субботниках, акциях «ЭкоВесна» и «Зеленая волна». На следующей неделе работники компании высадят разные виды зеленых насаждений в рамках акции «Зеленая волна».

Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности АО «ТАИФ-НК».

Промышленность Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:52
    Озеро находится в Высокогорском районе у одноименного села, вы это озеро имели ввиду?
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