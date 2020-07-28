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Работник ТАИФ-НК награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

14:00, 28.07.2020 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Работник ТАИФ-НК награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин вручил слесарю по ремонту технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Рафису Сахабиеву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Рафис Сахабиев почти 40 лет посвятил нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. При его участии на нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК прошли реконструкции резервуаров, установок и цехов, технические перевооружения и внедрения новых технологий.

Рафис Сахабиев является наставником молодых рабочих: делится с ними опытом, обучает эффективным и безопасным методам работы. Он воспитал несколько поколений грамотных и профессионально подготовленных специалистов, которые продолжают самостоятельно работать в производственных цехах нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».

ПромышленностьНефтехимияВластьОбщество Татарстан
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