Работник ТАИФ-НК награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин вручил слесарю по ремонту технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Рафису Сахабиеву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Рафис Сахабиев почти 40 лет посвятил нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. При его участии на нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК прошли реконструкции резервуаров, установок и цехов, технические перевооружения и внедрения новых технологий.

Рафис Сахабиев является наставником молодых рабочих: делится с ними опытом, обучает эффективным и безопасным методам работы. Он воспитал несколько поколений грамотных и профессионально подготовленных специалистов, которые продолжают самостоятельно работать в производственных цехах нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».