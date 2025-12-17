Три награды АО «ТАИФ-НК»

Продукция нефтеперерабатывающего комплекса — в числе победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана»

Фото: Динар Фатыхов

На подведении итогов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого в рамках Всероссийского конкурса-программы «100 лучших товаров России — 2025», сразу три продукта от АО «ТАИФ-НК» были удостоены наград. Церемония состоялась в Казанской ратуше.

— На конкурс в этом году мы выставляли три наших продукта: автомобильный бензин АИ-92-К5 марки «ЭКО», автомобильный бензин АИ-95-К5 и дизельное топливо Евро зимнее класса 3, экологического класса К5. Мы ежегодно стараемся выбирать и подавать на конкурс новый вид готовой продукции, который еще не был отмечен наградами. В этом году это наше дизельное топливо зимнее класса 3, экологического класса К5. Впрочем, не обходим вниманием и ту продукцию, которая была удостоена наград ранее. Для нас и для потребителей нашей продукции это подтверждение того, что качество было, есть и остается на высоком уровне, — рассказал представлявший компанию на церемонии главный технолог АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Награду он получил из рук вице-премьера — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наш конкурс — это одна из площадок, где мы соревнуемся в течение года между собой, улучшаем себя, повышаем качество, снижаем себестоимость и наращиваем продажи. Я, как министр промышленности и торговли, заинтересован в том, чтобы вы все создавали новые виды продукции, улучшали свои товары, продвигали их, создавали выручку не только внутри России, но и за пределами нашей страны, — подчеркнул с трибуны сам Олег Коробченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наверное, это предновогоднее ощущение: хочется чего-то нового: новых изделий, новых товаров, новых услуг. Пожелаю, чтобы на следующий год были и новые товары, и новые услуги, и новые ощущения, и чтобы мы все всегда шли только вперед! — поддержал его и председатель Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, председатель оргкомитета конкурса Шамиль Агеев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Конкурс нацелен на определение лучшего товара или услуги. А лучший — это значит качественный! Сейчас президент России, Кабинет министров РФ определили курс на технологическое лидерство. Это очень правильное и всеобъемлющее понятие. Это — двигатель для всего: страна, которая делает ставку на технологическое лидерство, имеет возможность активно развиваться, продвигать образование и науку. Мы настраиваемся на развитие, в том числе и в направлении качества, — дополнил их директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Над созданием новых и совершенствованием действующих технологий, расширением ассортимента выпускаемой продукции и повышением ее эксплуатационных характеристик в АО «ТАИФ-НК» работают постоянно.

Реклама: АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Целью каждого года является выпуск в оборот нового вида продукции. В 2026 году планируем выставить на конкурс еще одну новую марку зимнего дизтоплива. Имея характеристики, близкие к межсезонному, оно обладает более значимыми низкотемпературными свойствами. Также сейчас мы работаем над выпуском экспериментальных продуктов. Например, рассматриваем возможности производства литейного кокса и коксового орешка. Это следующий шаг в развитии нашего предприятия, который позволит из концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона (КОГГ), ставшего дипломантом I степени в 2024 году, производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В настоящее время находимся на стадии проектирования, — поделился планами на обозримое будущее главный технолог АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов.

Арсений Фавстрицкий