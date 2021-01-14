Елочный городок АО «ТАИФ-НК» вновь отмечен наградой на муниципальном уровне

В нижнекамской мэрии подвели итоги муниципального конкурса по новогоднему оформлению города. По традиции елочный городок АО «ТАИФ-НК» на площади им. Н.В. Лемаева занял достойное место в числе победителей.

За создание праздничной атмосферы новогодний городок был отмечен в номинации «В свете огней». Награду из рук мэра города, главы НМР Айдара Метшина получил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

— Мы еще раз смогли доказать, что когда мы вместе, то любая задача нам по плечу. Завершая непростой год, для нас было очень важно создать хорошее, позитивное настроение у горожан и гостей города. Все новогодние городки, парки стали не только ярким украшением территории НМР, но и безопасным, интересным местом отдыха для всех жителей, — подчеркнул градоначальник.

На протяжении долгих лет зимой площадь им. Н.В. Лемаева становится одной из главных достопримечательностей Нижнекамска. Новогоднюю площадку работники АО «ТАИФ-НК» создают своими руками. Посмотреть на северных оленей, белых медведей, переливающиеся яркими огнями живые ели и гигантскую светящуюся елочную игрушку в форме шара приезжают не только жители города, но и соседних районов.



По традиции елочный городок АО «ТАИФ-НК» будет украшать площадь Н.В Лемаева до конца февраля.

