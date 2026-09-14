«Для повышения доверия»: в России повысят порог цены закупок у малого бизнеса

Эксперты — о том, какие меры еще помогут увеличить долю МСБ, участвующего в закупках

Фото: Сергей Козлов

С 1 октября в России вступит в силу закон о повышении начальной цены контракта при госзакупках у субъектов малого бизнеса с 20 до 30 млн рублей. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. По словам экспертов, опрошенных корреспондентом «Реального времени», в рост ценника заложили в основном инфляционные процессы, поэтому данная мера не сильно поможет увеличить долю бизнеса в госконтрактах. О мерах, которые действительно изменят ситуацию к лучшему, — в материале «Реального времени».

«Цель нововведений — борьба с «серыми схемами» и расширение доступа МСП к госзакупкам»

С 1 октября 2026 года вступит в силу закон, повышающий начальную цену контракта при госзакупках у субъектов малого бизнеса с 20 до 30 млн рублей. Цель нововведений — борьба с «серыми схемами» и расширение доступа МСП к госзакупкам, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин (цитата по ТАСС). Напомним, что соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал еще в августе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игошин отметил, что от нововведений выиграют не только небольшие компании, которые смогут претендовать на госзаказ «покрупнее», но и сами потребители, поскольку малый бизнес «часто гибче в вопросах качества и сервиса, чем монополисты».

При этом до конца 2027 года заказчики еще имеют право проводить упрощенный запрос котировок для контрактов до 20 млн рублей. Бюджетные средства смогут быстрее доходить до исполнителей, что повлечет за собой обновление товаров и услуг для больниц, школ, транспорта. В этой ситуации будет «плюс» для поставщиков, которые будут экономить на административных расходах и сокращать период неопределенности, добавил Игошин.

«Общие цены выросли, поэтому, конечно, их целесообразно скорректировать»

В увеличение начальной цены контракта при госзакупках заложили и инфляционные процессы, сообщил «Реальному времени» глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Напомним, что лимит начальной цены контракта в 20 млн рублей для закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций установлен в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года. Иными словами, данная «норма» действует уже более 5 лет.



— С тех пор общие цены выросли, поэтому, конечно, их целесообразно скорректировать, даже если компании будут заключать договора аналогичные. Кроме того, страна планирует увеличивать объем госзакупок, поэтому, соответственно, для повышения доверия малого бизнеса к госзакупкам власти также поднимают начальную цену контракта, — объяснил он.

Еще эксперт добавил, что члены правительства России и сам президент страны Владимир Путин ни раз говорили о необходимости максимально увеличивать объем госзакупок, диверсифицировать их.

— Чем больше будет малого и среднего предпринимательства в госзакупках, тем больше будет конкурентная среда, а у государства, как следствие, будет больше выбор среди подрядчиков. Я думаю, что цели этого подхода находятся еще в таком русле, — считает Бунич.

«В некоторых сферах просматривается монополизация госзакупок»

Повышение минимальной цены контракта повлияет на увеличение доли МСП в контрактах, но незначительно, важнее даже то, что она не будет уменьшаться, предположил Бунич.

— Государству, конечно, нужно увеличивать эту долю в перспективе, потому что в некоторых сферах просматривается монополизация госзакупок. Сейчас там крупные компании часто вытесняют маленькие. Если будут созданы условия для того, чтобы небольшие фирмы могли получать довольно существенные для них контракты, то тогда им будет легче: они смогут конкурировать при поставках с более крупными участниками, — объяснил собеседник издания.

Он предположил, что, если не привлечь к госзакупкам маленькие компании, то крупные исполнители продолжат вытеснять мелких, такая угроза уже существует.

— Структура госзакупок вообще имеет тенденцию к закупливанию: выбирают поставщиков, потом, допустим, поддерживают с ними связь, а после начинают наращивать связи со знакомыми поставщиками. И, как правило, среди таких знакомых встречаются более крупные поставщики, которые могут предложить, соответственно, лучшие условия. Однако это в любой сфере, я думаю, есть, — рассказал эксперт.

Отслеживать «подозрительные цены» на госзакупках

Чтобы противостоять такой тенденции, по мнению Бунича, нужно улучшать условия для участия МСП в закупках: расширять состав списка, вводить определенные правила, инструкции, принципиально прописывать цифры, указывать минимальное количество поставщиков.

Так, следует прописать в документациях требования к уставному капиталу, предложил в беседе с корреспондентом «Реального времени» доктор экономических наук Леонид Холод.

— Бывают ситуации, когда закупку объявляют на 5 рублей, а требуют, чтобы уставный капитал был 1 млрд. Под такие критерии, понятное дело, малый и средний бизнес не подойдет, — привел пример экономист.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также он призвал каждый раз проверять условия и ход проведения конкурса: участвует ли там только один представитель или его проводят вообще без процедуры.

— Всегда надо, мне кажется, разбираться, поскольку, если кто-то захочет отсечь любых конкурентов, то просто порой может говорить, что нет претендентов, поэтому будет один претендент на специфический контракт. Вот за этим контроль нужно усилить, — считает Холод.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, он призвал отслеживать «подозрительные цены» на госзакупках.

— В ряде случаев цена бывает сильно ниже рынка. Конечно, для исполнителя низкий ценник выгоден, но в данной ситуации заведомо же видно, что он будет некачественный товар поставлять, либо за ней скрывается мошенническая схема. Причем на практике подозрения вызывают только чересчур завышенные суммы, а когда они слишком занижены — это не подозрительно? Чтобы такого не допускать, необходимо на такие вещи внимание обращать контролирующим органам, — сказал эксперт.

Бунич, в свою очередь, подчеркнул необходимость обеспечить доступ к закупкам всем.

— Когда будет больше контрактов, то малые предприятия смогут строить свой бизнес, например, какие-то издержки покрыть, что положительно скажется на их деятельности, — резюмировал экономист.