«Это профессия, достойная уважения!»: представительница «ТАИФ-НК» стала призером конкурса по охране труда

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Всемирному дню охраны труда был посвящен прошедший в Нижнекамске муниципальный конкурс профессионального мастерства среди специалистов по охране труда. Молодая сотрудница Акционерного общества «ТАИФ-НК» Ирина Смолик, завоевав третье призовое место в команде «Профи», пришла к выводу, что самое главное в этой профессии — командная работа и поддержка коллег.

Организаторы конкурса, прошедшего в центре молодежных инициатив «Ковер», — исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района и частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Безопасность труда» — подошли к формату конкурса нестандартно и предложили представителям организаций и предприятий «перемешаться». То есть каждый из участников выступал не только и не столько за себя и делегировавшую его компанию, а в первую очередь — за команду, созданную посредством жеребьевки непосредственно перед началом состязаний.



Фото: предоставлено пресс-службой НМР

Это нововведение внесло вместе с оживлением и необходимость выработки новой тактики игры. Так, два представителя службы охраны труда «ТАИФ-НК», Ирина Смолик и Ильнар Шафигуллин, разведенные жребием по разным командам, вынуждены были поодиночке демонстрировать весь багаж накопленных знаний и работать в единой связке с представителями «конкурирующих» предприятий. Как ни странно, никто в командах не почувствовал себя лишним. Напротив, каждый вносил свой посильный вклад и тянул свою команду к заветному пьедесталу. Этот принцип, в основе которого положено командное взаимодействие, участникам необходимо развивать и совершенствовать в собственных профессиональных коллективах.

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Этапы конкурса были построены в формате интеллектуальной викторины. Его участникам необходимо было, к примеру, подобрать работающему с кислотами лаборанту средства индивидуальной защиты или же оказать помощь пострадавшему от укуса пчелы. Каждый неверный ответ грозил потерей заветных баллов, каждый правильный — приумножал их.

Ирина Смолик лишь совсем недавно влилась в ряды «ТАИФ-НК» и сферы охраны труда — оттого ее взгляд на профессию отличается особой непосредственностью.

— Специалист по охране труда — это профессия, достойная уважения! Любой работник в этой сфере, независимо от категории, берет на себя большую ответственность. То, что он делает, — это колоссальный труд! — уверена девушка.

Ирина, выпускница Нижнекамского химико-технологического института, убеждена, что попала в коллектив больших и настоящих профессионалов. И ее успех на муниципальном конкурсе — следствие поддержки и внимания со стороны коллег, а также той системы профессионального роста, которая выстроена на нефтеперерабатывающем предприятии.

— Все сотрудники Службы охраны труда «ТАИФ-НК» — это люди, достойные уважения! Работать с ними на таком прекрасном предприятии — большая для меня честь, — считает Смолик.

В числе самых больших плюсов, которые дало Ирине участие в конкурсе, она считает опыт общения с малознакомыми людьми и повышение личной шкалы храбрости и уверенности. Специалист по охране труда, убеждена она, должен быть смелым и стойким — хотя бы в том, чтобы уберечь коллег от неприятностей.

Вереница дипломов за победы и призовые места на конкурсах самого разного уровня, вывешенных в кабинете руководителя Службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Рината Курманова, впечатляет. Практически каждый год — какое-либо достижение.



Реклама. АО «ТАИФ-НК». Фото: Динара Фатыхова

— Несомненно, такие конкурсы интересны тем, что там происходит живое общение, интересное обсуждение многих моментов, которые не всегда ясно прописаны в законе, — считает Ринат Курманов. — Такие конкурсы позволяют более обширно посмотреть на всю систему охраны труда, дополнительно обсудить документы, которые появляются в этой сфере. А еще — дают шансы специалистам улучшить подготовку по всем направлениям в сфере охраны труда, а не только в тех, где они специализируются. В любом конкурсе, если занимается место на пьедестале — повышается самооценка и желание двигаться дальше.

По большому счету, дело не столько в конкурсах и завоеванных на них дипломах, сколько в самой системе охраны труда, которой живет предприятие. Достаточно заметить, что по итогам 2022 года и первого квартала текущего года на «ТАИФ-НК» не зафиксировано травм, несчастных случаев и профессиональных заболеваний. А значит — система работает успешно.

