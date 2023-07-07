ТАИФ-НК взял серебро на конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

Фото: Фото: Арсений Фавстрицкий/realnoevremya.ru

Подведены итоги республиканского этапа федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Церемония награждения победителей состоялась на площадке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Более сотни промышленных компаний и предприятий, организаций непроизводственной и социальной сферы подали свои заявки на конкурс. Наград в четырех номинациях были удостоены лучшие. Серебром в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» было награждено АО «ТАИФ-НК».

Фото: Арсений Фавстрицкий/realnoevremya.ru

Диплом из рук первого заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустема Валиуллова получил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.



— Эта награда — подтверждение эффективности той масштабной, планомерной, непрерывной работы, что под руководством компании ведется на всех наших производствах. Цель и задача: работа без рисков и угроз для жизни и здоровья каждого из наших специалистов. Могу уверенно заявить: прошлый год и первую половину 2023-го мы прошли без происшествий, травматизма и случаев профзаболеваний, — в интервью «Реальному времени» отметил Владимир Гатунок.

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— Поздравляем наших участников, благодарим за активное участие и надеемся на ваше участие в следующих этапах, чтобы вы достойно представили Республику Татарстан на федеральном уровне, — подвел итоги церемонии награждения Рустем Валиуллов.