Работники ТАИФ-НК получили ключи от новых квартир

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Еще несколько работников ТАИФ-НК стали обладателями новых квартир. Заселение прошло в 49 микрорайоне по адресу Корабельная, 60 в Нижнекамске. В компании действует корпоративная ипотечная программа, предусматривающая оказание помощи работникам по республиканской программе социальной ипотеки, а также по дополнительной программе обеспечения жильем, запущенной в 2015 году при поддержке акционеров ГК ТАИФ.

Основным условием для участия работников в программе социальной ипотеки является критерий обеспеченности в собственном жилье, который не должен превышать 24 квадратных метров в расчете на одного члена семьи. АО «ТАИФ-НК» предоставило своим работникам большое преимущество, поскольку показатель для бюджетников Республики Татарстан составляет 18 квадратных метров. При этом жилье предоставляется работникам Государственным жилищным фондом при президенте Республики Татарстан в рассрочку по ставке 7% годовых.

По дополнительной программе обеспечения жильем критерий нуждаемости не устанавливается, и квартиры приобретаются работниками за счет ипотечных кредитов, предоставленных на льготных условиях банком «Аверс», с дополнительной компенсацией процентов за счет средств АО «ТАИФ-НК».

По обеим ипотечным программам компания предоставляет работникам займы в размере до 277 тысяч рублей для оплаты первоначального взноса при покупке квартир сроком до 15 лет, которые нужно возвращать только начиная с 6 года. Результат ипотечных программ АО «ТАИФ-НК» — это 796 счастливых семей, заселившихся в новые квартиры и получивших качественные условия для проживания, общая площадь которых составляет 49,5 тысячи квадратных метров.

Партнерский материал