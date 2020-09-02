ТАИФ-НК участвует в международной выставке «Нефть, Газ. Нефтехимия»

Фото: Роман Хасаев

27-я специализированная выставка проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума который открылся сегодня на площадке МВЦ «Казань Экспо». Ее участниками в этом году стали более 100 организаций, в том числе по традиции — нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». Предприятие занимается выпуском автомобильного бензина и дизельного топлива класса Евро-5, которые поставляют на АЗС Татарстана и ряд регионов. Также на производстве выпускают битум и другие нефтепродукты.

Главный инженер компании Максим Новиков представил президенту Татарстана Рустаму Минниханову результаты работы Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти. Первый камень в основание установки заложен в 2012 году, сейчас она функционирует в режиме комплексного опробования. Установка VCC с 15 мая 2020-го перерабатывает проектное сырье — гудрон с выработкой высококачественных и востребованных на рынке светлых нефтепродуктов.

— На нашем предприятии выполняются все мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. Сейчас мы находимся в режиме комплексного опробования, и за три месяца достигли положительных проектных результатов по конверсии гудрона, по переработке. Конверсия гудрона в светлые нефтепродукты составила 92%. Другими словами, почти весь объем остаточного нефтепродукта НПЗ (гудрона) перерабатывается в светлые нефтепродукты, такие как дизельное топливо, прямогонный бензин, — поясняет главный инженер АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. — Думаю, президент оценил наши успехи, и мы будем дальше осваивать мощности. Самое главное — это начать стабильно работать, перерабатывать и получать высококачественные нефтепродукты. Процесс и сейчас стабилен, но нужно время для оттачивания всех навыков и выявления узких мест.

Что касается показателей работы КГПТО за период с 15 мая по 15 августа этого года в режиме комплексного опробования, то фактический объем переработки сырья достиг 703 тыс. тонн. Из них — 404 тыс. тонн пришлось на гудрон, 281,4 тыс. тонн на вакуумный газойль. Коэффициент загрузки производственных мощностей — 72%.

Стенд ТАИФ-НК простоит на выставке до 4 сентября. В пятницу она завершит свою работу до следующего года.

Партнерский материал