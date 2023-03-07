Сотрудницы «ТАИФ-НК» удостоены почетных грамот за многолетний добросовестный труд

Фото: Александр Ильин

В Нижнекамске в Доме народного творчества состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. На концерт были приглашены лучшие из лучших представительниц прекрасного пола самых разных профессий, среди гостей также были жены и мамы мобилизованных солдат.

Поздравить виновниц торжества с 8 Марта приехал мэр Нижнекамска, глава НМР Рамиль Муллин. Выступая на сцене перед собравшимися, он отметил способность женщин беззаветно любить, глубоко сопереживать и заботиться о своих родных и близких.

— Благодаря вам, вашему труду, безграничной любви мы сохраняем семейные ценности. Вы вдохновляете мужчин на подвиги. Сегодня мы живем в непростое время. Наши ребята встали на защиту Родины. Огромное спасибо мамам и женам ребят за выдержку и терпение. В зале также присутствуют лучшие представительницы разных отраслей. С одной стороны, вы успешно храните семейный очаг, с другой — стоите на страже нашего государства, в какой бы сфере не работали. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов, — торжественно сказал он.

В перерыве между творческими номерами прошло торжественное награждение. Почетной грамотой главы Нижнекамского муниципального района за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие нефтехимической промышленности была отмечена сотрудница АО «ТАИФ-НК» Светлана Губернаторова. На предприятии она трудится более 17 лет. Последние пять — в должности машиниста насосных установок НПЗ.

По словам Светланы, несмотря на то, что эта профессия не совсем женская, она не хуже мужчин справляется со своими обязанностями.

— В «ТАИФ-НК» я устроилась в 2005 году. Начинала свой трудовой путь секретарем в двенадцатом цехе, потом переобучилась на машиниста, о чем ни разу не пожалела. Это было мое желание, новую профессию я получила в колледже нефтехимии и нефтепереработки. Коллеги-мужчины меня уважают и выражают свою признательность, —говорит она.

Почетными грамотами главы НМР были также удостоены оператор товарный завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Юлия Перовская, лаборант химического анализа КГПТО АО «ТАИФ-НК» Татьяна Вахитова и ведущий бухгалтер Управления АО «ТАИФ-НК» Ольга Лапшина.

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— Работать в составе «ТАИФ-НК» для меня большая честь. Я очень люблю свою работу, наш дружный коллектив. Я многому здесь научилась и продолжаю учиться. Наша компания постоянно работает над повышением эффективности производственных процессов, модернизирует оборудование, шагает в ногу со временем. Сегодня я побывала на замечательном празднике. Спасибо за прекрасное настроение и эмоции. Хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать весеннего настроения, красоты, улыбок и цветов, — поделилась впечатлениями от мероприятия Ольга Лапшина.

Фото Александра Ильина