Начальнику Центральной лаборатории НПЗ АО «ТАИФ-НК» присвоено звание «Заслуженный химик РТ»

Фото: Максим Платонов

Представители АО «ТАИФ-НК» приняли участие в праздновании Дня химика в Казани. Чествование лучших представителей химической и нефтехимической промышленности Республики Татарстан прошло на площадке в Березовой роще в казанском поселке Мирном.

— Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем химика. И искренние слова благодарности за ваш весомый вклад в развитие отрасли, развитие нашей республики и в целом в развитие нашей страны, — открывая праздник, подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Максим Платонов

Одной из тех, кто в день профессионального праздника получил из рук Рустама Минниханова заслуженные награды, стала начальник лаборатории НПЗ АО «ТАИФ-НК» Маргарита Урманова. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный химик РТ».

В нефтехимической отрасли Маргарита Михайловна трудится более 40 лет, из них 21 год — в родной лаборатории НПЗ. Карьеру в АО «ТАИФ-НК» Маргарита Урманова начинала инженером-химиком, в 2007-м была назначена на должность начальника лаборатории.

— Я со школы люблю химию, она мне всегда легко давалась. А нефтепереработка уже тогда считалась очень перспективной отраслью. У меня никогда не было сомнений, на кого идти учиться. Сначала я окончила техникум, где получила диплом лаборанта химического анализа, затем — институт. Параллельно работала на нефтехимическом предприятии, — вспоминает Маргарита Урманова.

По ее словам, лаборант химического анализа — основной помощник на производстве.

— Эта профессия лишь на первый взгляд кажется легкой, но на самом деле требует большого количества знаний, умений и опыта. Наша лаборатория оснащена современным оборудованием, которое позволяет в круглосуточном режиме отслеживать качество выпускаемой продукции. Мы проводим многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства. Поэтому сотрудники лаборатории должны постоянно повышать свою квалификацию, учиться новому и обязательно заниматься саморазвитием, — уверена она.

Фото: Роман Хасаев

По мнению Маргариты Урмановой, почетное звание «Заслуженный химик РТ» — это не только ее личная награда, но и всего коллектива.

— Очень приятно получать награду такого уровня. Я благодарна руководству «ТАИФ-НК» за то, что в нашей лаборатории созданы такие условия для работы. Хочу сказать спасибо моему коллективу, с которым мы решаем любые возникающие трудности. Хочется обратиться к молодому поколению и сказать, что профессионалами не рождаются. Необходимо время, терпение и старание, чтобы освоить азы профессии. Если человек обладает инициативностью, не боится брать на себя ответственность при поставленной задаче, умеет работать в коллективе, любит свое дело — то у него все получится! — уверена заслуженный химик РТ.