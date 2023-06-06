«ТАИФ-НК» вручил подарки школам — активистам муниципального конкурса «Эковесна-2023»

Фото: АО "ТАИФ-НК"

Нижнекамск присоединился к Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня ежегодно, начиная с 1972 года. С 2008 года в России — это еще и профессиональный День эколога. Центром проведения множества мероприятий общегородского масштаба, приуроченных к этому событию, стал парк «Семья», а их участниками — сотни нижнекамских детей и подростков, отдыхающих в пришкольных лагерях.

Подвели в этот день и итоги традиционного городского конкурса, который проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника «Эковесна». В числе награжденных — детские сады, школы и лицеи города и района, которые приняли самое активное участие в различных мероприятиях, объединенных главной целью, — сделать родной город чище и комфортнее.

Десять школ и детских садов получили от компании «ТАИФ-НК» подарки — глобусы. «Наша компания уделяет особое внимание охране окружающей среды и экологическому просвещению, поэтому мы с удовольствием приняли приглашение на «Экофест-НК 2023». Думаю, что самые главные участники сегодняшнего дня — это вовсе не мы, профессиональные экологи, которые в ежедневном режиме занимаются природоохранными вопросами, а наши юные горожане. Они активно познают мир, по-настоящему любят природу и готовы посвятить ей много времени и энергии — это очень радует и означает, что мы, работники экологических служб, да и все нижнекамцы, имеем в их лице настоящих помощников, которых с каждым годом становится больше. Значит, наш любимый город будет становиться еще зеленее и краше», — подчеркнул Руслан Валиев, начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК».

«Мы рады, и это очень здорово, что наши промышленные предприятия присоединились к сегодняшнему экопразднику. Компания «ТАИФ-НК», входящая в число градообразующих предприятий Нижнекамска, проводит большую и значимую работу в экологическом направлении, по обеспечению снижения техногенного воздействия на окружающую среду. И вне зависимости от увеличения производственных мощностей мы видим снижение этого воздействия по всем показателям — это и атмосферный воздух, и сброс сточных вод, и объем образования промотходов. Здесь предприятие является одним из лидеров», — отметила в интервью «Реальному времени» вклад нефтеперерабатывающего предприятия в природоохранную деятельность начальник отдела охраны труда и окружающей среды исполкома НМР Ольга Чернышева.

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В числе призеров — коллектив школы №20. По словам ее директора Татьяны Глебовой, учащиеся этой школы принимают участие во всех акциях, которые проводятся под эгидой экологии в Нижнекамске:

— Мы участвовали в уборке парка «Семья», все старшие классы были в ней задействованы, сдаем макулатуру, батарейки, помогаем нашему городскому приюту для животных. Рядом со школой есть небольшой родник, который мы взяли под свою опеку, охрану — там мы наводим чистоту, убираем мусор за теми горожанами, кто не столь ответственно относится к природе. И спасибо большое за такой полезный, а главное актуальный подарок — глобус. Школа у нас не новая, обновления оборудования для уроков не было давно, поэтому мы очень рады, будем использовать и на уроках географии, и во внеклассной работе.

Церемония награждения прошла в праздничной атмосфере, которую создали выступления городских вокальных и танцевальных коллективов. Кроме того, для школьников организаторы провели викторину, на вопросы которой они отвечали дружно, демонстрируя свои знания об окружающем мире и значимости его сохранения.

Ангелина Панченко, фото предоставлено АО "ТАИФ-НК"