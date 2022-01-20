Актив ТАИФ-НК помог в уборке снега социальному приюту «Балкыш»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В нижнекамский социальный приют «Балкыш», в котором сегодня проживают 50 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с доброй миссией пришли активисты нефтеперерабатывающей компании «ТАИФ-НК». Молодые люди с удовольствием взяли в руки лопаты и отправились на очистку территории от снега.



— В социальном приюте «Балкыш» не хватает мужских рук. За раз очистить игровые площадки, тротуар, запасные пожарные выходы в период снегопада своими силами мы не можем. У нас работает один дворник, который и так трудится в усиленном режиме. Мы очень благодарны работникам ТАИФ-НК за помощь, внимание и заботу к нашим детям. Они видят и чувствует поддержку окружающих, — сказала руководитель социального приюта «Балкыш» Наталья Бакулина.

С инициативой помочь с уборкой снега выступили активисты компании. Они позвонили в приют и предложили свою помощь.



— Наш актив молодой, был создан летом прошлого года. В него вошли творческие, инициативные, неравнодушные сотрудники ТАИФ-НК. Несмотря на то, что наше движение появилось совсем недавно, мы уже приняли участие в городских акциях. Осенью привели в порядок территорию около родника недалеко от Нижнекамска. Сегодня мы здесь, и нам очень приятно, что мы можем внести свою лепту, — отметила Ксения Балыка, секретарь руководителя, председатель движения активистов АО «ТАИФ-НК».



Буквально за час молодые люди справились с поставленной задачей — дружно убрали территорию «Балкыша» от сугробов. На уборку многие пришли после рабочего дня, среди добровольцев были сотрудники завода бензинов, КГПТО, управления и НПЗ. С собой активисты принесли сладости, чтобы дети могли попить горячий чай после прогулки.

— Сюда мы собирались еще до Нового года. Однако в декабре снег растаял, осадков было мало. В январе наоборот снегопад не прекращается. Сугробы по всему городу, здесь тоже все замело. Сегодня мы все убрали. Теперь дети могут спокойно играть, пожарные выходы тоже освобождены. Мы не только сделали доброе дело, но и физически потрудились. Это очень хорошо. Настроение бодрое! — сообщил Дмитрий Клешнин, машинист технологических насосов КГПТО АО «ТАИФ-НК».



К слову, в период снегопадов сотрудники АО «ТАИФ-НК» помогают с уборкой снега не только территории социального приюта «Балкыш», но и города.

Партнерский материал