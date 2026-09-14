«Болгар радиосы фест»: наш ответ «Новой волне»?

Второй раз в «Татнефть Арене» прошел фестиваль татарской песни

Ильсия Бадретдинова и ее банда. Фото: Сергей Козлов

«Болгар радиосы» спустя 16 месяцев вернулось в «Татнефть Арену» и устроило масштабный фестиваль татарской музыки «Болгар радиосы фест», собрав на сцене мастодонтов эстрады и популярных артистов последних лет. Трибуны дворца спорта были заполнены, а танцпол доказывал, что не зря носит такое имя, благо песни в этот вечер звучали сплошь хитовые.

«Татнефть Арена», икенче эпизод

7 мая 2025 года «Болгар радиосы» провело в «Татнефть Арене» градиозный концерт, приуроченный ко Дню радио, который собрал почти шесть тысяч зрителей. И вот спустя больше года 12 сентября состоялась вторая часть.

— В последние годы в Казани проводят фестивали в основном на русском языке — «Новая волна», «ВК фест», — говорит исполнительный директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов. — А нам захотелось большой фестиваль для татарской аудитории. Концерты проходят в «Пирамиде», в УНИКСе, в концертом зале имени Ильгама Шакирова. Но их масштаб как будто не дотягивает до масштаба татарской эстрады. А нам хочется его показать, что татарская песня может завоевать такие пространства. И это доказывает зритель — сегодня «Татнефть Арена» заполнена.

Добавив, что фестиваль проходит во второй раз, он уточнил, что публике такой формат еще не знаком: «Даже спрашивают, можно ли вообще танцевать на льду. И поэтому мы сегодня доказываем обратное с самыми лучшими артистами, с ними, конечно, привлечь зрителей проще. Те, кто не попал, не обижаются, при этом мы даем, например, место и молодым поющим семьям. Как бы ни звучало это пафосно, так мы показываем связь поколений».

Открыл фестиваль Салават. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Действительно, на фестивале немало разных компаний. Есть и чисто мужские, есть парочки, есть представители нескольких поколений династий. Молодая семья Расим и Гузалия из Агрызского района счастливы, что успели на самое начало концерта. Через полчаса уже и танцпол был заполнен, но те, кто пришел заранее, смогли оценить все выступления, ведь фестиваль начался, как его назвали ведущие Рустем Гайзуллин и Эльвира Вильдан, с «Короля татарской эстрады» Салавата Фатхутдинова, который исполнил вечнозеленые хиты «Килә ява бер болыт», «Уфтанма» и «Салкын чәй».

Не сбавляя оборотов, вслед за королем вышла, видимо, королева — Гузель Уразова. Отметим, что выступала она с барабанщиком, что добавило драйва ее выступлению, которое завершилось хоровым исполнением «Тала-тала».

А продолжила Гузель Уразова. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

А если бы они были спортсменами?

Только днем ранее на этой арене «Ак Барс» принимал «Металлург», заметил Гайзуллин. Для некоторых звезд в связи с этим сняли очень качественные ИИ-клипы, разумеется, в вертикальном формате.

К примеру, Гульназ и Ильсур Шарипжановы превратились в чирлидершу и хоккеиста. Вспомнив, что один из сыновей Азата и Алсу Фазлыевых является профессиональным спортсменом в области танцев, их превратили в танцующую пару, причем в конце видео Алсу поднимала Азата над головой. А вот Зиниру и Ризата Рамазановых ведущие «поставили» на коньки.

Традиционно всех своих артистов вывела на сцену Ильсия Бадретдинова, включая трех вокалистов, шесть танцоров, гитариста и баяниста. Также она, как водится, показала итоги внутрицеховых уроков татарского: ее SMM-менеджер, бурятка по национальности, по-татарски попросила зрителей включить фонарики на телефоне.

— Сегодня вечером все артисты будут смотреть в социальных сетях, как на них реагировали, — прокомментировала певица. — Давайте мою следующую песню встретим так, как будто вы ее всю жизнь ждали.

И спела «Мәктәп бакчасының шомыртлары». Вот это мастер-класс по работе с аудиторией! Впрочем, почти каждый артист старался, чтобы многотысячный зал ему подпел, лавируя между четкостью электронной музыки и живой энергетикой.

Публика была разнообразная и разновозрастная. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Перевод не нужен

Председатель комитета по сувенирной продукции и товарам народных хозяйственных промыслов при Торгово-промышленной палате РТ Диана Басырова пришла со своей подругой Валентиной.

«Я просто как-то зависла на Сабантуе под татарские песни, и теперь Диана привела на концерт», — объясняет девушка. А Басырова добавляет, что ее коллега не подозревала до этого, что под татарскую эстраду можно так зажигательно танцевать.

— Не скажу, что я всех певцов тут знаю, — говорит солистка группы Noqta Малика Юнусова. — Я сюда пришла со всей семьей, с папой, мамой, тетей, во-первых, из большого к ним уважения. Но я точно дождусь выступления Айдара Галимова.

— Я, как известно, болею за «Салават Юлаев», — между тем иронизировал народный певец братских республик. — Но в этом зале не могу не пожелать удачи «Ак Барсу». Да здравствует «Болгар радиосы», которое наводит мосты между Татарстаном и Башкортостаном!

Также на сцене ледовой арены зритель увидел Ильната Фархуллина, Иркэ, Элвина Грея и Фирдуса Тямаева. При этом самым трогательным моментом стало народное караоке — когда еще услышишь, как тысячи людей вместе поют «Җомга», «Алмагачлар» и «Күбәләгем»!

— На концерт пришла и молодежь, это важно — показать им сколько людей поют по-татарски, насколько нужна татарская песня, татарский язык, — говорит Ильфар Каримов. — Надеемся, что они уйдут с фестиваля, гордясь тем, что они татары.

1 / 34 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов