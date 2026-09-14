«Болгар радиосы фест»: наш ответ «Новой волне»?
Второй раз в «Татнефть Арене» прошел фестиваль татарской песни
«Болгар радиосы» спустя 16 месяцев вернулось в «Татнефть Арену» и устроило масштабный фестиваль татарской музыки «Болгар радиосы фест», собрав на сцене мастодонтов эстрады и популярных артистов последних лет. Трибуны дворца спорта были заполнены, а танцпол доказывал, что не зря носит такое имя, благо песни в этот вечер звучали сплошь хитовые.
«Татнефть Арена», икенче эпизод
7 мая 2025 года «Болгар радиосы» провело в «Татнефть Арене» градиозный концерт, приуроченный ко Дню радио, который собрал почти шесть тысяч зрителей. И вот спустя больше года 12 сентября состоялась вторая часть.
— В последние годы в Казани проводят фестивали в основном на русском языке — «Новая волна», «ВК фест», — говорит исполнительный директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов. — А нам захотелось большой фестиваль для татарской аудитории. Концерты проходят в «Пирамиде», в УНИКСе, в концертом зале имени Ильгама Шакирова. Но их масштаб как будто не дотягивает до масштаба татарской эстрады. А нам хочется его показать, что татарская песня может завоевать такие пространства. И это доказывает зритель — сегодня «Татнефть Арена» заполнена.
Добавив, что фестиваль проходит во второй раз, он уточнил, что публике такой формат еще не знаком: «Даже спрашивают, можно ли вообще танцевать на льду. И поэтому мы сегодня доказываем обратное с самыми лучшими артистами, с ними, конечно, привлечь зрителей проще. Те, кто не попал, не обижаются, при этом мы даем, например, место и молодым поющим семьям. Как бы ни звучало это пафосно, так мы показываем связь поколений».
Действительно, на фестивале немало разных компаний. Есть и чисто мужские, есть парочки, есть представители нескольких поколений династий. Молодая семья Расим и Гузалия из Агрызского района счастливы, что успели на самое начало концерта. Через полчаса уже и танцпол был заполнен, но те, кто пришел заранее, смогли оценить все выступления, ведь фестиваль начался, как его назвали ведущие Рустем Гайзуллин и Эльвира Вильдан, с «Короля татарской эстрады» Салавата Фатхутдинова, который исполнил вечнозеленые хиты «Килә ява бер болыт», «Уфтанма» и «Салкын чәй».
Не сбавляя оборотов, вслед за королем вышла, видимо, королева — Гузель Уразова. Отметим, что выступала она с барабанщиком, что добавило драйва ее выступлению, которое завершилось хоровым исполнением «Тала-тала».
А если бы они были спортсменами?
Только днем ранее на этой арене «Ак Барс» принимал «Металлург», заметил Гайзуллин. Для некоторых звезд в связи с этим сняли очень качественные ИИ-клипы, разумеется, в вертикальном формате.
К примеру, Гульназ и Ильсур Шарипжановы превратились в чирлидершу и хоккеиста. Вспомнив, что один из сыновей Азата и Алсу Фазлыевых является профессиональным спортсменом в области танцев, их превратили в танцующую пару, причем в конце видео Алсу поднимала Азата над головой. А вот Зиниру и Ризата Рамазановых ведущие «поставили» на коньки.
Традиционно всех своих артистов вывела на сцену Ильсия Бадретдинова, включая трех вокалистов, шесть танцоров, гитариста и баяниста. Также она, как водится, показала итоги внутрицеховых уроков татарского: ее SMM-менеджер, бурятка по национальности, по-татарски попросила зрителей включить фонарики на телефоне.
— Сегодня вечером все артисты будут смотреть в социальных сетях, как на них реагировали, — прокомментировала певица. — Давайте мою следующую песню встретим так, как будто вы ее всю жизнь ждали.
И спела «Мәктәп бакчасының шомыртлары». Вот это мастер-класс по работе с аудиторией! Впрочем, почти каждый артист старался, чтобы многотысячный зал ему подпел, лавируя между четкостью электронной музыки и живой энергетикой.
Перевод не нужен
Председатель комитета по сувенирной продукции и товарам народных хозяйственных промыслов при Торгово-промышленной палате РТ Диана Басырова пришла со своей подругой Валентиной.
«Я просто как-то зависла на Сабантуе под татарские песни, и теперь Диана привела на концерт», — объясняет девушка. А Басырова добавляет, что ее коллега не подозревала до этого, что под татарскую эстраду можно так зажигательно танцевать.
— Не скажу, что я всех певцов тут знаю, — говорит солистка группы Noqta Малика Юнусова. — Я сюда пришла со всей семьей, с папой, мамой, тетей, во-первых, из большого к ним уважения. Но я точно дождусь выступления Айдара Галимова.
— Я, как известно, болею за «Салават Юлаев», — между тем иронизировал народный певец братских республик. — Но в этом зале не могу не пожелать удачи «Ак Барсу». Да здравствует «Болгар радиосы», которое наводит мосты между Татарстаном и Башкортостаном!
Также на сцене ледовой арены зритель увидел Ильната Фархуллина, Иркэ, Элвина Грея и Фирдуса Тямаева. При этом самым трогательным моментом стало народное караоке — когда еще услышишь, как тысячи людей вместе поют «Җомга», «Алмагачлар» и «Күбәләгем»!
— На концерт пришла и молодежь, это важно — показать им сколько людей поют по-татарски, насколько нужна татарская песня, татарский язык, — говорит Ильфар Каримов. — Надеемся, что они уйдут с фестиваля, гордясь тем, что они татары.
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