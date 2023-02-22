АО «ТАИФ-НК» подарило подшефному Татарстанскому кадетскому корпусу современные ноутбуки

Фото: АО «ТАИФ-НК»

40 современных ноутбуков — такой подарок в честь Года педагога и наставника накануне Дня защитника Отечества получили педагогический коллектив и курсанты Татарстанского кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина от АО «ТАИФ-НК». Сертификат на технику помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок вручил руководству учебного заведения на торжественном мероприятии, посвященном 23 Февраля.

Как отметил представитель нефтеперерабатывающего предприятия, обращаясь в своей поздравительной речи к кадетам и преподавателям от лица компании, которую с Кадетским корпусом Нижнекамска связывает многолетняя дружба, коллектив и руководство предприятия гордится достижениями его воспитанников в конкурсах и олимпиадах различного уровня:

— Вручая сегодня этот сертификат на 40 современных ноутбуков, мы хотим создать еще более благоприятные условия для получения качественных знаний, отличной учебы и совершенствования учебного процесса.

Известие о таком пополнении учебно-технической базы присутствовавшие в зале воспитанники и преподаватели корпуса приветствовали громкими аплодисментами и словами благодарности, которые раздавались с мест. От имени руководства республики будущих защитников Отечества поздравил Федеральный инспектор по РТ Дамир Марданов и вручил четырем курсантам — отличникам учебы и активным участникам общественной жизни учебного заведения почетные грамоты и памятные фотографии.

В интервью «Реальному времени» директор Татарстанского кадетского корпуса ПФО Ирина Плаксина сообщила, что часть полученных ноутбуков будет передана в пользование преподавателям, а часть пойдет для дополнительных занятий курсантов:

— У нас очень талантливые учителя, но таланта и вдохновения порой не хватает — нужно достойное материально-техническое обеспечение для ведения образовательной и воспитательной деятельности. Сегодня невозможно представить работу учителя без современной и качественной компьютерной техники. И мы несказанно счастливы получить такой бесценный для нас подарок от наших шефов — компании «ТАИФ-НК». Теперь наши курсанты смогут использовать их и на уроках, и во внеурочной деятельности, для подготовки проектов, получения различных дополнительных знаний, ну и, конечно, для развлечения во время отдыха.

Перед торжественным вручением паре юных курсантов, увлекающихся компьютерами, посчастливилось изучить техническую новинку и опробовать ее в действии:

— На старых ноутбуках уже сложно было заниматься, они подвисали, не справлялись с компьютерной графикой. Уверен, что теперь этих проблем у нас не будет, — считает курсант 5-го класса Дамир Сагдеев.

— Такие хорошие ноутбуки помогут нам теперь легко заниматься, решать задания на специализированных сайтах, готовить проекты, которые нам задают учителя. А когда свободное время, на них уже можно спокойно почитать книгу или фильм посмотреть, музыку послушать, ну или поиграть в мои любимые аркады и гонки, — дополняет его одноклассник Давид Халиков.



В кадетском корпусе обучаются порядка 250 курсантов, работают 40 преподавателей и несколько воспитателей. В рамках республиканской программы ноутбуки учителям выдавали в 2014 и 2016 годах, и хотя, как отметила Ирина Плаксина, к технике здесь относятся очень бережно — ремонтируют и реанимируют, все же программное обеспечение и их мощности уже не дотягивают до современных требований, некоторые устарели морально. Поэтому компания «ТАИФ-НК» не раздумывая откликнулась на просьбу помочь с обновлением компьютерной техники, приурочив ее вручение к знаменательной дате.

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Стоит отметить, что предприятие уже много лет шефствует над Татарстанским кадетским корпусом, участвует в различных мероприятиях, оказывает материальную поддержку. К примеру, все курсанты ежегодно получают от нефтеперерабатывающей компании новогодние подарки, а в честь победы в конкурсах и олимпиадах поощряются ценными подарками. Осенью прошлого года «ТАИФ-НК» приобрел для библиотеки образовательного учреждения новые книги.

