«ТАИФ-НК» выявил сильнейших на корпоративной лыжной эстафете

Последний день зимы сотрудники нефтеперерабатывающего комплекса посвятили традиционным состязаниям

Фото: Альберт Муклаков

Специалисты одного из инновационных нефтеперерабатывающих комплексов России в очередной раз продемонстрировали командный дух не только в работе, но и в активном отдыхе. 28 февраля — в последний день зимы — они собрались на территории лыжной базы «Алмаш» на традиционную «Лыжную эстафету АО «ТАИФ-НК».

Альберт Муклаков

— С таким настроем, такой единой большой и дружной командой мы способны решать любые задачи и добиваться успехов во всех сферах — и в спорте, и в производстве. Мы — вместе! Мы — сила! А сила — во благо! — в приветственном слове обратился к участникам состязаний заместитель генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

Альберт Муклаков

До того, как встать на лыжню, участники состязаний провели разминку. «Мышцы нужно разогреть и подготовить к физической нагрузке», — подчеркивают опытные спортсмены.

Альберт Муклаков

На сей раз не обошлось без нововведений: судейская коллегия решила старты женского забега на 2 км и мужской эстафеты на 3 км провести одновременно.

Альберт Муклаков

Здесь к взрослым присоединились и юные спортсмены — многие участники эстафеты пришли на соревнования целыми семьями. И это — тоже многолетняя и бережно сохраняемая традиция АО «ТАИФ-НК».

— Волнуемся, соперники очень сильные. Конечно, мы с командой готовились к этим соревнованиям, поэтому мы тоже не промах и дадим фору, по крайней мере постараемся, — смеется ведущий специалист SAP Департамента информационных технологий Гульнара Спиридонова. — В этом году мы побежим по классике, но на следующий год наша команда планирует бежать трассу коньковым методом — подытожила она.

Альберт Муклаков

По итогам состязаний — награждение. В командном зачете среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась «Женская сборная» НПЗ/ЗБ, серебро досталось «Хрустальным снежинкам» с КГПТО/Общий отдел, а бронзу завоевали «Девушки в бегах» с Управления. Лучшие личные результаты показали — представительница «Хрустальных снежинок» Лиля Бадгутдинова (I место), а серебро и бронзу забрали соответственно Жанна Халаимова и Айсылу Газизова из «Женской сборной».

Альберт Муклаков

Среди мужчин в эстафете на 3 км лучший результат показала «Сборная КГПТО», на второй ступени пьедестала почета — «Бензоделы», а третье место у команды «ЗБ 2». В личном зачете лучший результат у одного из самых ярких спортсменов АО «ТАИФ-НК» — Марата Файзрахманова (команда «Бензоделы»), а серебро и бронза достались соответственно Ильгизу Рамазанову и Вячеславу Петрову из «Сборной КГПТО».

— Свои результаты я оцениваю как удовлетворительные. Я знаю, что я могу лучше если готовиться и регулярно тренироваться уже начиная с декабря. В молодости я входил в сборную НХТИ по лыжным гонкам, ну а сейчас я больше любитель. Плюс возможно сказалась ураза, я держу пост, поэтому сверх сил я уж не бежал, но сделал все возможное. Ну а в общем, погода отличная, идет снег, последний день зимы, проводим мы его с коллегами просто замечательно, — позитивно подытожил инженер-технолог ПО Ринат Бурханетдинов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

Кроме дипломов, кубков и медалей, победителям также вручены денежные вознаграждения. И бонусом для всех участников: прекрасное настроение и свежий воздух.

Арсений Фавстрицкий