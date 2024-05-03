В «ТАИФ-НК» началось строительство собственного научного центра

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

На территории нефтеперерабатывающего предприятия «ТАИФ-НК» появится свой научный центр. Строительные работы уже начались, забиты первые сваи необходимого отечественной нефтепереработке объекта. Как отмечают на предприятии, научно-исследовательский центр позволит развивать процесс глубокой переработки не только в Татарстане, но и в России.

— Главная цель строительства центра — это развитие российской науки, в современных реалиях это особенно актуально. Научно-исследовательский центр «ТАИФ-НК» позволит проводить испытания различных видов тяжелого сырья на пилотных лабораторных установках, наработать базу данных по влиянию качественных характеристик нефтяных остатков на эффективность их переработки. Положительные результаты можно будет внедрять в реальных условиях работы КГПТО. Помимо опробования различного сырья и добавок, будет определяться оптимальный технологический режим, способный обеспечить максимальную степень конверсии и повышенные качественные показатели получаемых продуктов, — рассказал начальник цеха №10 КГПТО Ильнар Каримов.

Как отметили на предприятии, речь идет о переработке тяжелых остатков нефтяной и химической промышленностей.

— По итогам строительства мы получим идентичную технологическую модель существующей установки в меньшем масштабе. В качестве добавки к нашему сырью прорабатывается вопрос утилизации пластиковых, полимерных некондиционных отходов с получением высокомаржинальной корзины нефтепродуктов. Опробование и использование различных катализаторных схем загрузки для гидрогенизационных процессов переработки нефтяных остатков. В России сегодня переходят с зарубежных каталитических систем на отечественные, и оценку работы таких каталитических систем можно будет проводить здесь, не только для себя, но и для других НПЗ в России, — уточнил Ильнар Каримов.

До конца 2024 года, согласно графику, будет построено здание будущего научного центра. В начале 2025 года начнется поставка технологического оборудования, затем его установка, монтаж и пусконаладка. В научно-исследовательском центре будет трудиться как опытный эксплуатационный персонал существующих цехов, так и молодые специалисты после окончания вузов, — отметил Ильнар Каримов, добавив, что предложение от руководства компании возглавить научный центр воспринял как подарок судьбы. До работы в «ТАИФ-НК» он занимался научной деятельностью, защитил кандидатскую диссертацию по математическому моделированию процессов горения.

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Главный механик цеха №10 КГПТО Марсель Гиззатуллин, наоборот, не сразу согласился оставить работу мастера в четвертом цеху и перейти в строящийся научный центр, но осознав перспективы развития, оставил все сомнения.

— Подумал, взвесил все плюсы и минусы, только потом согласился. Для меня это в первую очередь опыт. Я лично буду принимать участие в реализации проекта, строительстве цеха с нуля. Сейчас занимаюсь оформлением документов для сотрудников подрядных организаций, чтобы они могли приступить к работе. Уверен, что впереди нас ждет много открытий и научных достижений, — заключил он.

Лилия Егорова