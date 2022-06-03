День профессиональной гордости: сотрудникам «ТАИФ-НК» вручили заслуженные награды

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Кто пишет историю отрасли современной нефтепереработки



В актовом зале управления АО «ТАИФ-НК» состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников компании. Мероприятие приурочили ко Дню химика России, который принято отмечать в последнее воскресенье мая.

В приветственном слове генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков отметил — в компании работают настоящие профессионалы своего дела, которые пишут историю отрасли современной нефтепереработки.

— День химика является для всех нас днем профессиональной гордости. Выбрав эту профессию, мы обрекли себя на интереснейшие заботы, которые не знают конца и имеют безграничные возможности. Работник нефтеперерабатывающего предприятия способен создать нечто совершенное, практичное и прогрессивное. Когда специалист берется за дело и выполняет свою работу качественно и в срок, хочется в ответ ему выразить благодарность и восхищение, — с чувством отметил Максим Новиков.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» также подчеркнул, что профессионализм сотрудников компании виден во всем: и в подходе к работе, и в труде.

— Желаю вам огромных успехов в этой важной и нужной профессии. Благодарю каждого из вас за весомый личный вклад в общее дело. Крепкого вам здоровья, новых достижений. Счастья, успехов в работе, благополучия в семьях, — тепло поздравил коллектив компании Максим Новиков.

Ведущий мероприятия отметил, что на республиканском празднике День химика, который прошел в Нижнекамске 26 мая, почетное звание «Заслуженный химик Республика Татарстан» получил оператор технологических установок цеха по производству битума Нефтеперерабатывающего завода Игорь Илюхин. И сегодня настало время вручить заслуженные награды работникам предприятия.

«Каждый день мы получаем новые знания»

Благодарственным письмом АО «Управляющая компания «ТАИФ» был награжден начальник смены цеха переработки продуктов гидрирования Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Ильнар Галлямов. Молодой человек пришел на предприятие в 2014 году со смежного предприятия.

— В какой-то момент мне стало скучно на старом месте работы. Я захотел чего-то нового для себя. В это время строился КГПТО. Устроился сюда аппаратчиком. Со временем перешел на должность начальника смены. Очень рад и горжусь тем, что работаю в этой дружной, профессиональной компании. На предприятии я всего добился сам, своим трудом и упорством, — говорит Ильнар Галлямов.

Благодарность от АО «Управляющая компания «ТАИФ» получила и инженер-химик второй категории лаборатории Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Виктория Кудряшова.

— Я очень люблю свою работу. Наше предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, и мы вместе с ним. Каждый день мы получаем новые знания, компетенции, расширяем свои навыки. Очень благодарна нашему руководству за проявленное внимание и заботу, — сказала Виктория.

Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации была награждена инженер по охране окружающей среды второй категории АО «ТАИФ-НК» Лилия Ахунова. На предприятии она работает 15 лет и успела доказать коллегам, что является одним из лучших экологов на предприятии.

— Спасибо большое за признание, награду. Мне очень приятно. Я всем благодарна, — говорит Лилия Ахунова.

Всего в этот день благодарственные письма от АО «УК ТАИФ» получили девять сотрудников предприятия, еще семь человек были отмечены почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РТ, четверо — благодарностью Кабинета министров РТ, 12 работников — почетной грамотой Министерства энергетики РФ.

Такое внимание со стороны российских и татарстанских властей к сотрудникам АО «ТАИФ-НК» не случайно. Компания, имея статус одного из лидеров отечественной нефтепереработки, продолжает активно создавать новые и развивать действующие высокотехнологичные производства, занимая достойное место в ряду крупных, стабильных и конкурентоспособных предприятий не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации.

Предприятие выпускает ассортимент продукции, соответствующей мировым стандартам качества, обеспечивает стабильное поступление налогов в городской и республиканские бюджеты, принимает активное участие в республиканских и городских социальных и благотворительных акциях.



Впереди большие перспективы в сфере освоения технологических и технических новинок, реализации программ по модернизации производства. Для этого у компании имеются все предпосылки: крепкая материально-техническая база, сплоченный коллектив, перспективно мыслящее руководство, обеспечивающее безопасные условия труда и стабильный уровень социальной защиты.

Партнерский материал