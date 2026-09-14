Гимнастические фавориты пропустили Спартакиаду народов России

После чемпионата Европы они начали подготовку к чемпионату мира

В Казани завершились соревнования по спортивной гимнастике в программе Спартакиады народов России. Фото: Динар Фатыхов

В Центре гимнастики Казани завершились соревнования по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин в рамках Спартакиады народов России. Тем самым спартакиадный марафон вышел на финишную прямую, где его ждет, в частности, старт по бейсболу на Центральном стадионе Казани. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Татарстанец Новиков победил в отсутствие лидеров

В минувшие выходные завершился турнир по спортивной гимнастике, входящий в программу Спартакиады России. Увы, на стартах не было никого из лидеров российской сборной, столь блистательно выступивших на недавнем чемпионате Европы в Загребе.

Выступление второго эшелона мужской гимнастики завершилось победой татарстанца Даниила Новикова в многоборье, обошедшего москвича Евгения Киселя и Кирилла Прокопьева из Владимира. На четвертом месте Иван Куляк из Калуги.



На пятом месте его земляк Кирилл Гашков, на шестом и седьмом были хозяева помоста Иван Антонихин и Матвей Занин, в целом на этом можно завершить перечисление итогов многоборья, поскольку среди них не было ни одного из участников чемпионата Европы. Как выступавших — Духно, татарстанца Даниела Маринова, а также Ивана Заики, Савелия Сьедина, Алексея Усачева, Мухамджона Якубова, так и не допущенного Сергея Найдина. Разве что вице-чемпион Спартакиады в Казани Кисель потенциально мог бы стартовать в Загребе, но в итоге не был допущен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сборная Татарстана победила в многоборье

В женской части чемпионкой многоборья Спартакиады стала новоиспеченная чемпионка Европы в командных соревнованиях Алена Глотова, номинально четвертый-пятый номер сборной, после Мельниковой и Листуновой, Калмыковой и Рощиной. Победительница Глотова и финишировавшая 11-й в многоборье Лейла Васильева, Виктория Листунова, а также Елизавета Ус — это те, кто все-таки порадовал массового зрителя Казани тем, что стартовал на казанской Спартакиаде.

Листунова сделала это вне конкурса в личном многоборье, плюс усилила состав сборной Москвы в командном зачете, где эта команда стала второй. Ус со сборной Краснодара стала третьей, в компании с Юлией Бирюля. Это такая Оксана Чусовитина «на минималках», которая второй год помогает Краснодару закрывать командник со своим выступлением в коронке — опорном прыжке, что локально хорошо для Краснодарского края.

Мы делаем акцент на Юлии Бирюле в том плане, что девушке 27 лет, она единственная на соревнованиях, которая родилась еще в прошлом тысячелетии, старше своей партнерши по сборной Краснодара Астхик Каспаровой, занявшей третье место в опорном прыжке на 10 лет, два с половиной олимпийских цикла. Бирюля уже вовсю выступала в годы, когда, например, Алия Мустафина блистала на ковре, а сейчас смотрит на нее со стороны, будучи одним из тренеров сборной Москвы.

И зачем тогда нужна была целая Спартакиада, если первые номера сборной вообще в ней не участвовали? А участвовавшую часть сборников зрители могли наблюдать рандомно — как Листунову, побеждавшую на брусьях, Ус, обошедшую ту же Листунову на бревне, Владислава Поляшова и Сергея Найдина, первенствовавших на коне и брусьях. Как относиться к победе сборной Татарстана в командном многоборье (Новиков, Антонихин, Занин, а также Станислав Исаев и Даниэль Шаров) над Москвой (Завричко, Кисель, а также Якубов, стартовавший еще и на вольных упражнениях)? Наши спортивные чиновники зачастую утверждают, что медали международных стартов, завоеванные в отсутствие российских спортсменов, не столь ценны. Так и как нам относиться к стартам, на которых Татарстан без Маринова опередил Москву без Духно? Насколько ценны серебро и бронза Новикова на вольных и кольцах, бронза Антонихина на коне без участия Заики, Сьедина и Усачева?

Опорный прыжок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Человеческий организм — инструмент тонкий

Да, после чемпионата Европы в Загребе, лидеры сборной остались на подготовке к чемпионату мира в голландском Роттердаме, который пройдет с 17 по 25 октября. До чемпионата остался месяц, и тут важно подойти к нему на новом подъеме формы, не исключено, что Мельникова и Маринов, Рощина и Духно, Калмыкова и Заика сейчас пересобирают себя для новых стартов. Даже отечественная гимнастика помнит, увы, трагические примеры с Еленой Мухиной, которая за 16 дней до старта Олимпиады-1980 сделала сальто, после чего получила травму позвоночника. В Минске не нашлось специалиста — в итоге оперировали Мухину по одним сведениям через день после падения, по другим — через три. Мухина проведет в инвалидной коляске 26 лет, в то время как ее наставник Михаил Клименко, доведший подопечную до этой травмы, после развала СССР уедет в Италию поднимать местную гимнастику.

Советский спорт помнит пример, когда целой команде испортили планы. Это 1982 год, когда тбилисское «Динамо», находившееся на подъеме после прошлогоднего выигрыша Кубка кубков, дошло до полуфинала, где уступило бельгийскому «Стандарду». Давид Кипиани прокомментировал это: «Семерых игроков нашего клуба взяли со сборной в Аргентину, где мне толком и сыграть не дали, и оторвали от нормальной работы к полуфиналу Кубка кубков, который мы проиграли».

Казань смотрит за упражнениями на брусьях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По большому счету Кипиани прав, а действия Бескова иначе как вредительством не назовешь. 7 апреля тбилисцы уступили дома «Стандарду» 0:1, после чего 14 апреля сыграли в Аргентине 1:1 (на поле выходили Дараселия, Сулаквелидзе, Хизанишвили, Чивадзе и Шенгелия), после чего 21 апреля проиграли «Стандарду» уже на его поле 0:1.

Памятуя об этом, тренеры гимнастической сборной России могли полностью освободить от стартов Спартакиады целый ряд лидеров, давая им передышку между Загребом и Роттердамом. Тем самым уровень этих стартов был, наверное, даже ниже, чем соревнования гимнастической премьер-лиги.

Восклицательный знак придется ставить на бейсболе

В итоге комментаторы гимнастических стартов Лидия Иванова (вдова футболиста Валентина Иванова, поэтому футбольные примеры тут тоже в тему) и Эмин Гарибов зачастую вынуждены были знакомить с участниками стартов не сильно вовлеченных в тему болельщиков, а не просто комментировать. Вообще насыщенность международных стартов иногда может сыграть и в минус, как, например, в фигурном катании, где уже нет особо желающих вернуться на международную арену, поскольку в России просто «перекормили» и официальными стартами, и неофициальными выступлениями вроде разнообразных шоу.

Вольные упражнения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На контрасте, например, в том же фехтовании, где другой азербайджанец Эльгар Мамедов (как и этнический сородич Гарибов), будучи главным тренером сборной страны, мог констатировать полный сбор всех звезд отечественного фехтования, неудачно выступивших на редком для них международном старте — чемпионате мира. И татарстанцы Марк Мекешкин, победивший в сабле, с Мартой Мартьяновой, вице-чемпионкой в рапире, и сенсационный чемпион Европы Павел Граудынь с олимпийской чемпионкой Яной Егорян приехали в Уфу, поскольку Спартакиада стала одним из главных этапов отбора на Олимпийские игры ‑ 2028 в Лос‑Анджелесе.

В целом, Уфе, получается, повезло, а Казани теперь надо будет ждать спартакиадные старты по бейсболу 23—29 сентября (оба старта примет Центральный стадион), закрывающие программу этих комплексных соревнований.