ТАИФ-НК стал лауреатом республиканского конкурса по энергоэффективности

Фото: Максим Платонов

Нефтеперерабатывающая компания АО «ТАИФ-НК» стала лауреатом республиканского конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Церемония награждения состоялась сегодня на площадке Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности.

Диплом в номинации «Топливная отрасль» и символический кубок лауреата конкурса генеральному директору АО «ТАИФ-НК» Максиму Новикову вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

ТЭФ-2022 стартовал сегодня на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо». Его участниками стали более 60 компаний и предприятий из большинства регионов России и трех иностранных государств. В церемонии открытия и ключевых мероприятиях первого из трех дней форума приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Кемеровской области — Кузбасса, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев и первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.