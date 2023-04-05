ТАИФ-НК отмечен дипломом республиканского конкурса по энергоэффективности

Фото: Динар Фатыхов

Награждение победителей республиканского конкурса за лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по итогам 2022 года состоялось в рамках Татарстанского международного форума. Награды победителям вручил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

АО «ТАИФ-НК» было награждено в номинации «Топливная отрасль». Диплом и символический кубок победителя получил генеральный директор компании Максим Новиков.

— Сегодняшняя награда — результат работы ТАИФ-НК в области энергоэффективности и энергосбережения. Мы планомерно работаем, улучшаем деятельность предприятия именно с целью энергоэффективности и ресурсосбережения. Это прежде всего награда наших энергетиков, которые ежедневно выявляют оборудование, необходимое для его модернизиции, ради его эффективного использования, снижения энергозатрат. И каждое мероприятие имеет за собой как экономический, так и экологический результат, — прокомментировал победу Максим Новиков.

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Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности стартовал сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо». Его участниками стали более 70 компаний из 30 городов России. Также были представлены производители из Республики Беларусь.

В церемонии открытия и ключевых мероприятиях первого из трех дней форума приняли участие директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития РФ Ирина Петрунина, заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Александр Ерков, первый заместитель председателя правления АО «Системный оператор единой энергетической системы» Сергей Павлушко, а также заместитель генерального директора, руководителя дивизиона теплоэнергетики АО «Силовые машины» Руслан Попов.