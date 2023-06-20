Танцы, конкурсы и смех: ТАИФ-НК поздравил нижнекамцев с Сабантуем

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Одной из самых популярных площадок нижнекамского Сабантуя можно смело назвать майдан компании АО «ТАИФ-НК». Нефтепереработчики — традиционные участники этого яркого действа, всякий раз удивляя и красочным оформлением, и богатой культурной программой. Наверное, каждый из более чем 30 тыс. посетителей, побывавших в этот день на Празднике плуга в КРК «Ильинка», обязательно заглянули на площадку нефтепереработчиков.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Не заметить ее было просто невозможно: у входа гостей встречали ходулисты и зажигательная музыка, новоприбывшие немедленно вовлекались в веселый танцевальный флеш-моб, детей ждали веселые конкурсы и аниматоры и каждый желающий мог запечатлеть свое праздничное настроение на специально подготовленной фотозоне.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Поздравляем всех жителей города и республики с ярким, летним, национальным праздником Сабантуй, имеющим аграрные корни. Возможно, на первый взгляд, продукция компании ТАИФ-НК имеет мало отношения к аграриям, но уверяю, что наши предприятия вносят существенный вклад в развитие и благополучие республики. Желаю всем хорошего настроения и прекрасного отдыха, — поздравил всех с праздником главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Площадка АО «ТАИФ-НК» начала работу с раннего утра. Для гостей не скупились на милые презенты: белые шары и сувениры. Заглянувшие на майдан почетные жители Нижнекамска были встречены татарским национальным танцем и сами едва сдержались от того, чтобы не пуститься в пляс.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Желаю всем здоровья, благополучия и удачи. Ждем дождя для хорошего урожая. Радует, что нижнекамский Сабантуй всегда проходит так широко. И спасибо нашим предприятиям, за такие интересные площадки. Сабантуй — самый главный праздник в Татарстане, — поделился эмоциями с журналистом «Реального времени» председатель Совета ветеранов НМР Григорий Китанов.



От имени ветеранов компании к поздравлениям присоединилась Ольга Новикова — зампредседателя Совета ветеранов АО «ТАИФ-НК»:

— Отрадно и радостно, что руководство нашего родного предприятия не забывает и поддерживает ветеранов. Сегодня пригласили на празднование Сабантуя. Прекрасная погода, замечательное настроение, вокруг — знакомые лица и символика. Приятно провести этот день здесь, вместе с коллективом ТАИФ-НК, которым мы очень гордимся, — отметила она.

Приехавший поздравить нижнекамцев с Сабантуем председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин также не смог пройти мимо площадки ТАИФ-НК. К нефтепереработчикам он заглянул вместе с мэром Нижнекамска Рамилем Муллиным, депутатами Госдумы России Айдаром Метшиным и Олегом Морозовым, а также другими официальными лицами и… задержался надолго. Зажигательный национальный танец в исполнении молодежного актива компании — буквально заворожил.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Танец и впрямь получился замечательный! Идею его подготовить поддержал весь коллектив. После работы оставались и репетировали и, уверен, что все получилось! Мы и сами довольны, и, думаю, нашим гостям тоже понравилось, — не сдерживал эмоций член актива, оператор АО «ТАИФ-НК» Ильфат Сафин.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Юным посетителям площадки ТАИФ-НК тоже скучать не приходилось. Активностей было — хоть отбавляй. Одни мерялись в силе и устойчивости в забавных надувных костюмах сумоистов. Журналист «Реального времени» подкараулила участниц шуточной схватки, едва те сошли с татами:

— Все супер! Восторг! Очень понравилось бороться в этих смешных костюмах. Обожаю такие конкурсы, — поделилась впечатлением София Лапшина.



— Эмоции переполняют. Очень весело, — поддержала недавнюю соперницу Ольга Байкова.

Конкурс самых ловких и внимательных, под названием «Лови! Хватай!», не оставил равнодушными и многих взрослых. Далеко не каждому удавалось выхватить из воздуха падающие в хаотичном порядке палочки. Зато эмоций каждый — и участники, и зрители, наловили с избытком.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Будущие строители собрали огромный конструктор Лего. Собрать из кубиков огромный замок, или возвести башню — что может быть увлекательнее?

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Если только конкурс на меткость — гигантский надувной дартс, возле которого тоже на всем протяжении праздника тоже ни разу не случалось затишья.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Я много лет не была на Сабантуе, а зря! Такой праздник! На эту площадку меня позвал мой старший сын Костя. Ему 16 лет и он уже точно знает, что работать хочет именно на ТАИФ-НК. В этом году поступает в колледж. Сегодня убедились, что на ТАИФ-НК умеют не только хорошо работать, но и весело вместе отдыхать, — поделилась в интервью Динара Малькова.



Праздничные гуляния продолжились до самого вечера. И, как признались некоторые из участников Сабантуя, время за весельем, организованном ТАИФ-НК, пролетело до обидного быстро.

