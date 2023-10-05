Шавкат Мирзиёев и Рустам Минниханов посетили стенд АО «ТАИФ-НК» на выставке в «Казань Экспо»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

В рамках рабочего визита в Казань, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, в сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова и заместителя председателя Правительства России — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, осмотрел экспозицию выставки промышленного и экономического потенциала РТ.

Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, всего на выставочной площадке были представлены порядка 70 компаний и высших учебных заведений республики. Одним из крупных экспонентов стало АО «ТАИФ-НК». Об эффективности работы компании, используемых технологиях и широкой линейке производимой продукции, гостям выставки рассказал генеральный директор одной из самых инновационных нефтеперерабатывающих компаний страны и мира Максим Новиков.

— Одна из ключевых задач нашего производства: бережливое отношение к ресурсам нашей республики и максимально эффективное использование богатства недр, таких как нефть. На сегодняшний момент мы уже достигли уровня отбора светлых нефтепродуктов по среднегодовому показателю на уровне 88%. В отдельные месяцы этот показатель превышает 90%. Мы освоили и сейчас стабильно эксплуатируем технологию глубокой переработки тяжелых, — презентовал достижения компании Максим Новиков.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Президента Узбекистана также заинтересовала новинка — концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона (КОГГ), производство которого вскоре будет налажено в промышленном объеме.

— Этот продукт изучен металлургами и оказался ими востребован. Сейчас мы занимаемся реализацией проекта уже в промышленном масштабе — в активной фазе находится процесс строительства новой установки, — сообщил участникам обхода генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.