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Как «ТАИФ-НК» отмечал Сабантуй в Нижнекамске

15:21, 19.06.2023 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Как «ТАИФ-НК» отмечал Сабантуй в Нижнекамске
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Ходулисты, национальные песни и танцы, выступление республиканских артистов, танцевальный флешмоб, фотозона, озорные конкурсы и веселые аниматоры. Такую насыщенную и разнообразную программу представило на своей площадке во время Сабантуя в Нижнекамске АО «ТАИФ-НК». Нефтеперерабатывающая компания — традиционный участник национального татарского праздника плуга. Площадка предприятия из года в год не перестает удивлять и радовать жителей и гостей города своим красочным оформлением и высокой организацией.

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Видео realnoevremya.ru\Дмитрий Леонтьев
ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФ-НК

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