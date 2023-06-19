Как «ТАИФ-НК» отмечал Сабантуй в Нижнекамске
Ходулисты, национальные песни и танцы, выступление республиканских артистов, танцевальный флешмоб, фотозона, озорные конкурсы и веселые аниматоры. Такую насыщенную и разнообразную программу представило на своей площадке во время Сабантуя в Нижнекамске АО «ТАИФ-НК». Нефтеперерабатывающая компания — традиционный участник национального татарского праздника плуга. Площадка предприятия из года в год не перестает удивлять и радовать жителей и гостей города своим красочным оформлением и высокой организацией.
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