ТАИФ-НК присоединился к благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Фото: Ильназ Баймухаметов

Нефтеперерабатывающее предприятие «ТАИФ-НК» одним из первых в Нижнекамске приняло участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Компания ежегодно выделяет финансовые средства на покупку школьных портфелей и канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Благодаря ТАИФ-НК адресную помощь получают десятки ребят, а родители экономят семейный бюджет.

Вручение подарков состоялось в школе №26 и социальном центре «Веста». По традиции в портфелях от ТАИФ-НК имеется все необходимое к школе — тетради, дневники, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и многое другое.

ТАИФ-НК давно обрел статус надежной и ответственной компании, которая ведет разностороннюю благотворительную деятельность. Предприятие участвует во многих федеральных, республиканских и муниципальных проектах. Оказывает весомую финансовую помощь медицинским, коррекционным и общеобразовательным учреждениям.

Не остаются без внимания компании «ТАИФ-НК» социально незащищенные слои населения. Предприятие также помогает ветеранам Великой Отечественной войны, выделяет средства на поддержку людей с ограниченными возможностями. Особое внимание компания уделяет подрастающему поколению.

Партнерский материал

